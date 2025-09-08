إيقاف مدافع بلباو لمدة 10 أشهر بعد فشله في اختبار المنشطات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين إيقاف يراي ألفاريز، قلب دفاع أتلتيك بلباو، لمدة عشرة أشهر بسبب فشله في اختبار المنشطات بعد مباراة بالدوري الأوروبي.

وكانت نتيجة اختبار اللاعب الإسباني البالغ من العمر ٣٠ عامًا إيجابية لمادة الكانرينون، وهي مادة محظورة داخل وخارج المنافسات، بعد هزيمة بلباو على أرضه أمام مانشستر يونايتد ٣-٠ في نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للأندية التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مايو.

وصرح ألفاريز، الذي قبل طواعيةً الإيقاف المؤقت في ٢ يونيو، في يوليو أنه تناول عن غير قصد مادة محظورة في دواء يُستخدم لعلاج تساقط الشعر.

وشُخِّصت إصابته بسرطان الخصية في عام ٢٠١٦، وقال إنه كان يتناول الدواء كجزء من علاجه لداء الثعلبة. في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 أغسطس 2025، قررت اللجنة التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إيقاف اللاعب لمدة عشرة (10) أشهر، تبدأ من تاريخ الإيقاف المؤقت (أي 2 يونيو 2025) وتنتهي في 2 أبريل 2026، لارتكابه انتهاكًا غير متعمد لقواعد مكافحة المنشطات، وفقًا لما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفقًا للمادة 10.14.2 من لوائح مكافحة المنشطات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يجوز للاعب العودة للتدريب مع أي فريق أو استخدام مرافق أي نادٍ خلال الشهرين الأخيرين من فترة إيقافه، أي اعتبارًا من 2 فبراير 2026.

تدرج ألفاريز في أكاديمية بلباو للشباب، وشارك في 257 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأول.