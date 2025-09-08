أوسيمين يغيب عن مواجهة تصفيات كأس العالم

أكد مسؤولون يوم الاثنين أن مهاجم نيجيريا الأساسي فيكتور أوسيمين سيغيب عن مباراة الثلاثاء الحاسمة في تصفيات كأس العالم في جنوب أفريقيا، بعد إصابة في القدم أبعدته عن الرحلة.

يُعد أوسيمين، أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، المهاجم الرئيسي لنيجيريا، لكنه أصيب خلال مشاركته في فوز نيجيريا 1-0 على رواندا في أويو يوم السبت، واستبعد من مواجهة المجموعة الثالثة في بلومفونتين.

خرج مصابًا بعد 32 دقيقة من المباراة.

تتأخر نيجيريا عن جنوب أفريقيا المتصدرة بست نقاط في الترتيب، على الرغم من أنه من المتوقع خصم ثلاث نقاط من رصيد جنوب أفريقيا لإشراكها لاعبًا متغيبًا عن المباراة في وقت سابق من التصفيات، مما يجعل هذه المباراة حاسمة لأي عودة متأخرة لنسور نيجيريا.

يتأهل متصدر المجموعة إلى نهائيات أمريكا الشمالية العام المقبل.