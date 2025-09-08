الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا

أكد رائد النمس، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا؛ خاصة بعد الإعتداءات الاسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين فيه.

وقال رائد النمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة تتسبب في سقوط آلاف الضحايا، وسط صمت العالم.

وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يُجبر مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية على النزوح القسري نحو المناطق الجنوبية في قطاع غزة، رغم أن هذه المناطق تعاني أصلًا من ظروف معيشية كارثية، والتي تشمل: «انعدام الأمن الغذائي، نقص حاد في الأدوية والعلاج، غياب وسائل النقل والمواصلات».