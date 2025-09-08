جامعة دمنهور تنعى الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية

نعى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد عبدالمجيد، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد "ترابيس" أننا فقد قامة علمية كبيرة، وعالمًا جليلًا و أحد أعمدة البحث الزراعي في مصر الذي أفنى حياته في خدمة البحث العلمي وتطوير الزراعة المصرية، مشيدًا بما قدمه من تفانٍ وإخلاص فى أداء مهام عمله، و إسهاماته العديدة في مجال مكافحة الآفات الزراعية، ومبيدات الآفات الزراعية، واتخاذه حزمة من القرارات التي أحدثت طفرة في تسجيل وتداول المبيدات في مصر، وحرصه خلال عمله مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وضع صحة المواطن المصري والبيئة المصرية نصب أعينهم، وكذلك العمل على زيادة وعي المزارعين ومهندسي المكافحة والإرشاد نحو الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الآفات الزراعية.

وتقدم "ترابيس" بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.