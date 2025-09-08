قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
48 دولة يمكنك دخولها بجواز السفر فقط.. تعرف عليها
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية
الأطفال باتوا يقولونها.. أمين الإفتاء يحذر من خطورة تكرار الحلف بالطلاق
نتنياهو يصعد بلهجة الحرب| مناورة برية محتملة في غزة ومصر ترفض سيناريو التهجير.. خبير يوضح
الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا
فيفا يخطر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد أوشينج
على الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
مختار جمعة: جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء
الإليزيه يكشف خطوات ماكرون المقبلة بعد سقوط الحكومة الفرنسية
ارتفاع حصيلة هجوم القدس إلى 10 قتلى إسرائيليين
قيادي بمستقبل وطن: تهديدات نتنياهو ضد غزة حرب نفسية يائسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأطفال باتوا يقولونها.. أمين الإفتاء يحذر من خطورة تكرار الحلف بالطلاق

الحلف بالطلاق
الحلف بالطلاق
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "أنا حلفت وقلت: عليّ الطلاق إن ورق معين مش معايا، وبعدين اكتشفت إنه معايا فعلاً.. بس أنا كنت ناسي.. فهل عليّ كفارة؟".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، "لا كفارة عليك في هذه الحالة، لأنك حين حلفت كنت تظن أنك صادق، والفقهاء يسمون هذا النوع من اليمين: الحلف على ما يظن، أي أن الإنسان يحلف على أمر يعتقد صحته وقت الحلف، ثم يتبين خلافه بعد ذلك، فلا إثم عليه ولا كفارة في هذه الحالة، ويُعتبر هذا الحلف لغوًا لا يؤاخذ به الإنسان".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن استخدام عبارة "عليّ الطلاق" في غير موضعها الصحيح، بات أمرًا منتشرًا وخطيرًا، مؤكدًا أن الفتوى المستقرة بدار الإفتاء في مثل هذه الحالة أن هذه "اللفظة لغوٌ لا يقع بها طلاق، ولا يُسأل صاحبها عن النية"، لأنها لم تُضف إلى الزوجة، ولم تُستعمل في سياق الطلاق الحقيقي.

أمين الإفتاء: لفظ "عليّ الطلاق" من اللغو

وعن سبب الرد العلني على مثل هذه الأسئلة، رغم أن مسائل الطلاق عادة ما تُناقش على انفراد، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن: "لفظ (عليّ الطلاق) من الألفاظ التي ورد فيها الفتوى المستقرة بأنها لغو، وبالتالي لا يقع بها طلاق ولا تحتاج إلى تحقيق نية، ولهذا نُفتي بها علنًا، خصوصًا مع كثرة استخدامها في غير موضعها الصحيح". 

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى موقف مؤثر حدث له شخصيًا، حين سمع طفلًا صغيرًا لم يتجاوز الثامنة من عمره يقول: "عليّ الطلاق ما أنا متجوز!"، فاستوقفه وسأله عن سبب هذا الكلام، فوجده يُردد ما يسمعه في بيئته من الكبار.

وعلّق أمين الفتوى في دار الإفتاء قائلاً: "تخيلوا أن أطفالًا باتوا يحلفون بالطلاق، رغم أنهم لا يعرفون معناه ولا هم متزوجون أصلًا! وهذا يدل على مدى تفشي هذا اللفظ في البيوت، حتى أصبح يُستخدم عشوائيًا كنوع من التهديد أو التأكيد، وهو أمر في غاية الخطورة على المدى البعيد، خصوصًا على استقرار الحياة الأسرية".

وحذر الشيخ أحمد وسام،  من التهاون في استخدام ألفاظ الطلاق في الحياة اليومية، قائلاً: "الطلاق شُرع لإنهاء العلاقة الزوجية حين تستحيل العِشرة، وليس وسيلة للتهديد أو التأكيد أو المزاح، فكما نُقدّس عقد الزواج، يجب أن نُقدّس أيضًا ألفاظ الطلاق، وألا تخرج إلا عند الضرورة القصوى، وبوعي ومسؤولية تامة، ونسأل الله أن يُصلح أحوال بيوتنا جميعًا".

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الطلاق عليّ الطلاق الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

عمرو اديب

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها: برافوا فخوره بنفسي وبرغم كل اللي مريت بيه حافظت على نفسي وكرامتي

فخورة بيكي جدا .. مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد