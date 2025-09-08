قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
48 دولة يمكنك دخولها بجواز السفر فقط.. تعرف عليها
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية
الأطفال باتوا يقولونها.. أمين الإفتاء يحذر من خطورة تكرار الحلف بالطلاق
نتنياهو يصعد بلهجة الحرب| مناورة برية محتملة في غزة ومصر ترفض سيناريو التهجير.. خبير يوضح
الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا
فيفا يخطر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد أوشينج
على الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
مختار جمعة: جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء
الإليزيه يكشف خطوات ماكرون المقبلة بعد سقوط الحكومة الفرنسية
ارتفاع حصيلة هجوم القدس إلى 10 قتلى إسرائيليين
قيادي بمستقبل وطن: تهديدات نتنياهو ضد غزة حرب نفسية يائسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار جمعة: جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
هاني حسين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن اللغة العربية تحتل مكانة خاصة في القرآن الكريم، حيث ذُكرت بالاسم وأُكدت أهميتها في فهم النصوص الشرعية من قرآن وسنة، مشددًا على أن استيعاب الشريعة لا يتم إلا من خلال إتقان العربية.

وأوضح "جمعة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن صعوبة تعلم اللغة العربية ليست في ذاتها وإنما في طرق تدريسها وأدائها.

وأشار إلى أن اللغة لم تكن يومًا عائقًا أمام الإبداع، بل كانت أساسًا للفن الرصين الذي تجلى في الأعمال الدرامية التاريخية مثل "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد"، وكذلك في الأغاني الوطنية وأشهر أغنيات أم كلثوم التي حفظ من خلالها المصريون قصائد لكبار الشعراء مثل حافظ إبراهيم.

وأضاف أن جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء، وإنما الخلل يكمن في من يُعقّدونها عند التدريس أو في طريقة التعامل معها نطقًا وأداءً.

وتطرق جمعة في كلمته إلى مكانة مصر عبر التاريخ، مؤكدًا أنها كانت دائمًا "الصخرة التي تحطمت عليها آمال الغزاة من الهكسوس والتتار"، وستظل كذلك "الصخرة التي تتحطم عليها أحلام نتنياهو ومن خلفه، لأن أهلها في رباط إلى يوم الدين".

الأوقاف وزير الأوقاف اللغة العربية اخبار التوك شو مختار جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

عمرو اديب

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها: برافوا فخوره بنفسي وبرغم كل اللي مريت بيه حافظت على نفسي وكرامتي

فخورة بيكي جدا .. مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد