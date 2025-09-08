ضبط و تحرير 270 مخالفة لمخابز وأسواق بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، جراء الحملات التي شنتها .

أسفرت تلك الحملات عن تحرير٢٧٠ محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير ٦٩ محضراً لمخالفات داخل المخابز، حيث تنوعت ما بين: نقص وزن الرغيف، عدم اكتمال مواصفات، عدم وجود سجل تجاري، عدم إعطاء بون للمواطن، عدم إعلان قائمة تشغيل ،عدم نظافة أدوات عجين ،عدم وجود سجل زيارات إلي جانب ثلاثة محاضر صرف ٦ شكاير دقيق مدعم بالإضافة إلى محضرين امتناع بيع خبز و شهادة صحية مخابز.

أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن ضبط ١٩٢ مخالفة، جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن أسعار، عدم وجود شهادة صحية، عدم إعلان نقاط خبز ،عدم إعلان عن مخزن ،عدم إعلان عن مقررات تموينية بدال تمويني ،عرض لحوم مكشوفة بجانب بدال تمويني مغلق هذا إلي جانب إدارة منشأة بدون ترخيص،و تشغيل عمالة بدون شهادات صحية ، بالإضافة إلى بدال تمويني ت، فضلاً عن تحرير محضرين عدم وجود سجل تجاري.

في نفس الصدد تم ضبط ٩مخالفات متعلقة بالرقابة علي المواد البترولية ، متضمنه عدم إعلان أسعار غاز ،عدم إعلان عن زيوت و شحوم في محطة وقود هذا إلي جانب عدم وجود جهاز ATG .

كما شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية و بشكل دوري، وذلك لسرعة ضبط المخالفين و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.