الدردير يطرح تساؤلا بشأن هداف الموسم الحالي بالأهلي

طرح الناقد الرياضي عمرو الدردير، تساؤلا بشأن هداف الدوري الموسم الحالي في النادي الأهلي في ظل تواجد عدد كبير من النجوم.
وكتب الدردير عبر فيسبوك: “هل يستمر إمام عاشور أفضل لاعب وهداف الموسم الحالي ام ينتزع زيزو الالقاب”.
يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 5 جولات حقق خلالها فوزًا وحيدًا، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلها.
ينتظر النادي الأهلي بعد فترة التوقف الدولي والعودة لإستئناف بطولة الدوري، 4 مباريات هامة من العيار الثقيل خلال شهر سبتمبر.
حيث من المقرر أن يواجه الأهلي كل من إنبي وسيراميكا وحرس الحدود والزمالك.
جدول الأهلي خلال شهر سبتمبر
- إنبي ضد الأهلي 14 سبتمبر “8 مساءً”
- الأهلي ضد سيراميكا 19 سبتمبر “8 مساءً"
- حرس الحدود ضد الأهلي 23 سبتمبر “ 5 مساءً”
- الأهلي ضد الزمالك 29 سبتمبر “8 مساءً”.