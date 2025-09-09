قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

تجارب مشابهة تجعلها ممكنة.. هل ينهي محمد صلاح مسيرته في ميت عقبة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يظل ارتباط اسم النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بنادي الزمالك أحد أبرز الأحاديث المتداولة بين جماهير الكرة المصرية، رغم أن اللاعب لم يرتدِ يوماً قميص القلعة البيضاء أو غريمه التقليدي الأهلي.

ميول غير معلنة

صلاح، الذي انطلق من صفوف المقاولون العرب قبل أن يبدأ رحلته الأوروبية مع بازل السويسري، كثيرا ما أثير حوله الجدل بشأن ميوله الكروية داخل مصر.

 ورغم أنه لم يعلن بشكل رسمي انتماءه المحلي، إلا أن عددا من زملائه السابقين في المقاولون العرب أكدوا أنه من مشجعي الزمالك، وهو ما جدد الحديث عنه مؤخرا اللاعب باسم علي، نجم الأهلي والمقاولون السابق.

انتماء خفي وتصريحات مثيرة

لم يصرح صلاح بانتمائه للزمالك علنا، لكن بعض المواقف دعمت هذا الاعتقاد، أبرزها تصريحاته عقب خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي (3-5) في الدوري المصري، حينما حاول التهوين من وقع الهزيمة على جماهير الزمالك.

كما أن صلاح كان قريبا من الانضمام للقلعة البيضاء عام 2011، قبل أن تتراجع الإدارة وقتها برئاسة ممدوح عباس عن إتمام الصفقة، بحجة أن اللاعب "لا يصلح للزمالك".

وبينما اعتبر البعض أن احتفاله الشهير بالقوس والسهم دلالة على حبه للزمالك، فقد أوضح نجم ليفربول أن الحركة مستوحاة من أحد مقاتلي الفنون القتالية "UFC".

هل يرتدي صلاح قميص الزمالك مستقبلاً؟

رغم أن فكرة انتقال صلاح إلى الزمالك تبدو مستبعدة للبعض، إلا أن تجارب مشابهة على الساحة العالمية تجعلها ممكنة، حيث اعتاد كبار النجوم على العودة إلى أنديتهم الأولى قبل الاعتزال، مثل نيمار الذي عاد إلى سانتوس، وميسي الذي ارتبط اسمه بنيو أولد بويز الأرجنتيني، ورونالدو الذي فكر في العودة لسبورتنغ لشبونة.

صلاح، البالغ من العمر 33 عاما، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، ما يمنحه فرصة خوض تجربة جديدة في ختام مسيرته. 

وبينما لم يرتدب قميص الزمالك طوال مشواره، فإن احتمالية ظهوره بالقميص الأبيض قبل الاعتزال تظل قائمة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات الجماهير: هل يختتم "الملك المصري" رحلته الكروية في ميت عقبة؟

