جاتوزو بعد الفوز المثير على الكيان الصه.يوني: "أغرب مباراة في مسيرتي التدريبية"

اعترف جينارو جاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن المواجهة التي انتهت بفوز "الآزوري" على الكيان الصهيوني بنتيجة (5-4)، كانت واحدة من أكثر المباريات جنونًا في مسيرته التدريبية، مشددًا على أن فريقه يعاني من هشاشة دفاعية واضحة ويستقبل أهدافًا سهلة لا تليق باسم المنتخب الإيطالي.

مباراة خارج التوقعات

دخلت إيطاليا اللقاء وسط توقعات مرتفعة بعد الانتصار الكبير بخماسية نظيفة على إستونيا في المباراة الافتتاحية، لكن جاتوزو كان قد حذر مسبقًا من أن المواجهة ستكون اختبارًا أصعب بكثير، وهو ما ظهر على أرض الملعب بعد أن تلقى فريقه أربعة أهداف رغم تسجيله خمسة.

تصريحات جاتوزو الغاضبة

قال جاتوزو في تصريحاته لقناتي "راي سبورت" و"سكاي سبورت إيطاليا": "لقد كانت مباراة مجنونة، الأغرب في مسيرتي كمدرب. المشكلة تخصني أنا وليست اللاعبين. إذا أردنا اللعب بهذه الطريقة، فعلينا أن نتحسن كثيرًا. اندفاعنا المستمر إلى الأمام جعل المنافس يستغل المرتدات بسهولة، وكان من الممكن أن ندافع بعمق أكثر بعدما تقدمنا في النتيجة".

وأضاف: "نحن فريق هش ونتلقى أهدافًا سخيفة بسهولة بالغة. هذه ليست انتقادات للاعبين، بل مسؤولية تقع على عاتقي أنا وجهازي الفني. علينا العمل سريعًا لمعالجة هذا القصور، فلا يمكن لمنتخب مثل إيطاليا أن يفتقر إلى الصلابة".

رد الفعل والضغط العالي

أشاد المدرب الإيطالي بروح لاعبيه رغم الأخطاء، قائلًا: "الفريق يستحق التقدير لرد فعله في كل مرة نتلقى فيها ضربة، لكن لا يجوز أن نمنح المنافس هذه الفرص السهلة. كما عانينا بشدة أمام الضغط العالي عندما كانت الكرة تصل إلى حارسنا، فقلوب الدفاع كانوا يتبعون خصومهم، مما أجبر الأظهرة على التراجع وتغطية الكرات الطويلة".

إشادة خاصة بساندرو تونالي

وعن تقييمه للاعب الوسط ساندرو تونالي، قال جاتوزو مازحًا: "إنه أفضل مني بكثير فنياً، أما أنا فكنت أقل جودة، وربما أفضل منه قليلًا من الناحية التكتيكية. لكنه ما زال يتعلم، ومعه لوكاتيلي وباريلا وبقية اللاعبين الذين يقدمون كل ما لديهم. لا أملك سوى شكرهم على التزامهم وجهودهم".

بهذا الفوز الصعب، حققت إيطاليا انتصارها الثاني على التوالي، لكن الأداء الدفاعي يضع الكثير من علامات الاستفهام قبل الاستحقاقات القادمة، حيث بات على جاتوزو معالجة الأخطاء سريعًا إذا أراد أن يعيد "الآزوري" إلى مكانته كأحد أقوى منتخبات العالم.