برلماني: حملات الداخلية ضد صُنّاع المحتوى المسيء تعكس يقظة الدولة في حماية المجتمع

أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية المجتمع من مظاهر الانفلات السلوكي، والحفاظ على الفضاء الإلكتروني آمنًا، من خلال الحملات المكثفة لضبط صُنّاع المحتوى المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر تطبيق "تيك توك".

خطورة "تريندات الإسفاف" وما تحمله من رسائل خادشة للحياء

وأكد الحمامصي في بيان اليوم، أن هذه الحملات جاءت استجابة سريعة لمئات البلاغات المقدمة من المواطنين والأسر المصرية، الذين عبّروا عن قلقهم المشروع من خطورة "تريندات الإسفاف" وما تحمله من رسائل خادشة للحياء وتؤثر سلبًا على سلوك الشباب والنشء، فضلًا عن استغلالها للتربح غير المشروع على حساب القيم والعادات الأصيلة.

وشدد الحمامصي على خطورة الظاهرة التي دفعت بعض الشباب للعزوف عن التعليم والعمل الجاد، واختيار الطريق الأسهل عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية سريعة من خلال نشر محتويات خادشة للحياء ومسيئة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم وللمجتمع ككل.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الجهود تعكس يقظة الدولة في مواجهة التحديات الرقمية، وتؤكد أن حماية المنصات الإلكترونية من الاستخدامات الضارة لا تقل أهمية عن حماية الأمن العام في الشارع، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية التي تسهم في بناء الإنسان المصري.