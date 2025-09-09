رئيس تجارية القليوبية: معارض «أهلا مدارس» تهدف لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معرض "أهلا مدارس"، بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30%.

ويأتي إنشاء المعارض، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء، وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملاءمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، حيث تضم أقسامه جميع احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح من 25 الى 30% على جميع المستلزمات المدرسية.

وقال إن المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الأزياء المدرسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، والملابس، وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.