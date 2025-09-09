قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الحكم الأسترالي شون إيفانز يقود مواجهة الهلال والدحيل في افتتاح دوري أبطال آسيا للنخبة

الحكم الأسترالي الدولي شون إيفانز
الحكم الأسترالي الدولي شون إيفانز
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الأسترالي الدولي شون إيفانز لإدارة مباراة الهلال السعودي أمام الدحيل القطري، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

خبرة تحكيمية دولية

إيفانز، البالغ من العمر 38 عامًا، يحمل الشارة الدولية منذ عام 2017، وأدار عددًا من المباريات القارية والعالمية، ليكون أحد أبرز الحكام الصاعدين في الساحة الآسيوية.

موعد المباراة وأهميتها

تقام المواجهة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "المملكة آرينا" في الرياض، ضمن الجولة الأولى من المجموعة، وسط أجواء جماهيرية مرتقبة مع بداية مشوار "الزعيم" في البطولة القارية.

الهلال يبدأ من جديد بعد خيبة النسخة الماضية

الهلال يدخل هذه النسخة بطموحات كبيرة لتعويض إخفاق النسخة الماضية (2024-2025)، التي ودعها من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.

