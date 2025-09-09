الحكم الأسترالي شون إيفانز يقود مواجهة الهلال والدحيل في افتتاح دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الأسترالي الدولي شون إيفانز لإدارة مباراة الهلال السعودي أمام الدحيل القطري، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

خبرة تحكيمية دولية

إيفانز، البالغ من العمر 38 عامًا، يحمل الشارة الدولية منذ عام 2017، وأدار عددًا من المباريات القارية والعالمية، ليكون أحد أبرز الحكام الصاعدين في الساحة الآسيوية.

موعد المباراة وأهميتها

تقام المواجهة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "المملكة آرينا" في الرياض، ضمن الجولة الأولى من المجموعة، وسط أجواء جماهيرية مرتقبة مع بداية مشوار "الزعيم" في البطولة القارية.

الهلال يبدأ من جديد بعد خيبة النسخة الماضية

الهلال يدخل هذه النسخة بطموحات كبيرة لتعويض إخفاق النسخة الماضية (2024-2025)، التي ودعها من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.