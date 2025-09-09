قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرص كتير ومفيش ضغوط|وزير التعليم يطمئن طلاب البكالوريا قبل العام الدراسي الجديد
وزير الخارجية: مصر ترفض تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
جناح خاص لسيدات الأعمال بمعرض أهلا مدارس بالغرفة التجارية بمطروح

ايمن محمود

أعلنت شيماء عبد الغفار  رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمطروح ، عن المشاركة بجناح خاص برائدات الأعمال بالمجلس في معرض اهلا مدارس 2025 والذي تم افتتاحه قبل أيام ويستمر  لمدة شهر بجوار مقر الغرفة التجارية بشارع بورسعيد .


أشارت رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال مطروح أن المشاركة جاءت  ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وبحسب توجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار «استراتيجية تمكين المرأة 2030» هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

ووجهت شيماء عبد الغفار  صالح دشيش، الشكر لمختار جبريل رئيس تجارية مطروح، مؤكدة أنه خير داعم لرائدات الأعمال بالمحافظة.

كما وجهت الشكر لزينب عاطف نائب اول مجلس سيدات الاعمال وامل السيد مسئول المشروعات الصغيرة.

أضافت شيماء عبد الغفار صالح دشيش، أن جناح سيدات الأعمال هو مبادرة مشتركة بين الغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال لدعم سيدات الأعمال والمبادرات الاقتصادية في مصر، ويتم تنظيمه ضمن معارض "أهلاً مدارس" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للأسر، و يشمل الجناح عارضات وسيدات أعمال يعرضن منتجاتهن ويساهمن في تنشيط الاقتصاد المحلي.

اختتمت  شيماء عبد الغفار صالح دشيش، مؤكدة علي  أهمية المشاركة الفعالة لرائدات  الاعمال في مطروح، بهدف توفير منصة لسيدات الأعمال لعرض منتجاتهن وتبادل الخبرات، كذلك تخفيف العبء على المواطنين بتقديم مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة لدعم الأسر في بداية العام الدراسي، وايضا تنشيط الاقتصاد المحلي بتعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة للأسر.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

مرصد الأزهر يحذر: الانقسامات الداخلية تغذي الإرهاب

الكاميرون: مصرع 7 جنود في هجوم بعبوة ناسفة.. ومرصد الأزهر: الانقسامات الداخلية تغذي الإرهاب

هل التسبيح يكون بعد الصلاة مباشرة ؟

أمين (البحوث الإسلامية) يفتتح المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر في (أصول الدِّين) بطنطا

أمين البحوث الإسلامية يفتتح المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر في أصول الدين بطنطا

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

