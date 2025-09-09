جناح خاص لسيدات الأعمال بمعرض أهلا مدارس بالغرفة التجارية بمطروح

أعلنت شيماء عبد الغفار رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمطروح ، عن المشاركة بجناح خاص برائدات الأعمال بالمجلس في معرض اهلا مدارس 2025 والذي تم افتتاحه قبل أيام ويستمر لمدة شهر بجوار مقر الغرفة التجارية بشارع بورسعيد .



أشارت رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال مطروح أن المشاركة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وبحسب توجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار «استراتيجية تمكين المرأة 2030» هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

ووجهت شيماء عبد الغفار صالح دشيش، الشكر لمختار جبريل رئيس تجارية مطروح، مؤكدة أنه خير داعم لرائدات الأعمال بالمحافظة.

كما وجهت الشكر لزينب عاطف نائب اول مجلس سيدات الاعمال وامل السيد مسئول المشروعات الصغيرة.

أضافت شيماء عبد الغفار صالح دشيش، أن جناح سيدات الأعمال هو مبادرة مشتركة بين الغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال لدعم سيدات الأعمال والمبادرات الاقتصادية في مصر، ويتم تنظيمه ضمن معارض "أهلاً مدارس" لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للأسر، و يشمل الجناح عارضات وسيدات أعمال يعرضن منتجاتهن ويساهمن في تنشيط الاقتصاد المحلي.

اختتمت شيماء عبد الغفار صالح دشيش، مؤكدة علي أهمية المشاركة الفعالة لرائدات الاعمال في مطروح، بهدف توفير منصة لسيدات الأعمال لعرض منتجاتهن وتبادل الخبرات، كذلك تخفيف العبء على المواطنين بتقديم مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة لدعم الأسر في بداية العام الدراسي، وايضا تنشيط الاقتصاد المحلي بتعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة للأسر.