فتاوى تشغل الأذهان| ضوابط الصلاة بالشورت.. هل يجوز الضحك أو المشاركة في التنمر؟.. والزواج عبر الهاتف

فتاوى تشغل الأذهان

ضوابط الصلاة بالشورت في المنزل .. الإفتاء تكشف عنها

هل يجوز الضحك أو المشاركة في فيديوهات التنمر أو السخرية من الآخرين؟

هل يُعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

ضوابط الصلاة بالشورت في المنزل .. الإفتاء تكشف عنها

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الرجل بالشورت إذا كان أسفل من الركبة صحيحة ما دام لم يظهر شيء من عورته أثناء الركوع أو السجود، مؤكدًا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.

وأضاف في البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحة "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بشورت فوق الركبة؟"، أن الصلاة لا تصح إذا كانت الركبة ظاهرة، لأن ذلك يؤدي إلى كشف العورة في بعض حركات الصلاة.

وبيّن أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» (الأعراف/31).

وبشأن الصلاة في بنطلون به ثقب صغير فوق الركبة، أوضح شلبي أن ذلك غير جائز إذا أدى إلى ظهور جزء من العورة، لافتًا إلى أن الواجب على المصلي ستر ما بين السرة والركبة بإجماع المذاهب الأربعة.

وأشار إلى أنه لا مانع للرجل من الصلاة بالفانلة الداخلية "الحمالات" أو الملابس الخفيفة، طالما تستر ما بين السرة والركبة، موضحًا أن كشف الكتف أو الذراع أو ما تحت الركبة لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن ستر الجسد كله أولى وأفضل.

وفيما يتعلق بالنساء، أكد أن جسد المرأة كله عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مشيرًا إلى أنه يجوز لها الصلاة مكشوفة الوجه واليدين والقدمين.

واستشهد شلبي بحديث رسول الله : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، موضحًا أن جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن النهي للتنزيه لا للتحريم، فتصح الصلاة إذا ستر المصلي عورته حتى لو لم يغط كتفيه، مع الكراهة. بينما ذهب الإمام أحمد وبعض السلف إلى عدم صحة الصلاة إذا كان قادرًا على ستر عاتقه ولم يفعل.

واتفقت المذاهب الأربعة على أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، مستندين إلى عدة أحاديث منها ما روي عن المسور بن مخرمة أن النبي قال: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة»، وحديث جابر رضي الله عنه: «فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به»، بما يدل على وجوب ستر هذه المنطقة.

هل يجوز الضحك أو المشاركة في فيديوهات التنمر أو السخرية من الآخرين؟

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد أبو العزم من محافظة دمياط حول مدى جواز الضحك على فيديو يحتوي على تنمر أو سخرية من الآخرين، مؤكدًا أن التنمر والتهكم والاستهزاء حرام شرعًا.

وأوضح خلال فتوى له، أن مشاهدة مثل هذه المقاطع أو الإعجاب بها أو مشاركتها تُعد مساعدة على نشر هذا السلوك غير الأخلاقي، وبالتالي فهي غير جائزة شرعًا.

وشدد على أن الشخص عند مشاهدته لهذه المحتويات يساهم في تعزيزها ونشرها، وهو ما يجب تجنبه.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أهمية توجيه الاهتمام نحو المحتوى الإيجابي الذي يدعو إلى الأخلاق الحسنة، والذكر، وبناء النفس، والاجتهاد في العبادة، وطلب العلم، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن أي محتوى يسيء للآخرين أو يسبب أذى للبشرية.

هل يُعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول فتاة لشاب "زوجتك نفسي" عبر الهاتف أو المراسلات الإلكترونية، وقبول الشاب بذلك، لا يُعتبر زواجًا شرعيًا، مؤكّدًا أن الزواج له أركان وشروط محددة لا يصح إتمامه بدونها، ومنها وجود الولي والشهود العادلين وصيغة النكاح الصحيحة.

وأضاف خلال، أن ما يحدث أحيانًا من مثل هذه الألفاظ في المكالمات أو التطبيقات الحديثة يُعد خطيرًا، لأنه يُخرج الناس عن ضوابط الشرع ويؤدي إلى ضياع الحقوق ومصائب اجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال غير جائزة شرعًا ولا تُترتب عليها أي آثار الزواج الصحيح.

ونصح الشيخ محمد كمال الشباب والفتيات بالالتزام بالطرق الشرعية للزواج، قائلاً: "من أراد الزواج يجب أن يأتي للولي أو الأهل ويطلب يد البنت بالطرق المعروفة، ويدخل البيت من الباب لا من الشباك، حتى يكون الزواج صحيحًا شرعًا وتقام الأسرة على منهج الله تعالى".