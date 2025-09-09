عند قيادة السيارات يجب اتباع اساسيات القيادة الآمنة من خلال اتباع قواعد المرور وربط حزام الأمان، بالاضافة إلي انه يجب تجنب القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والحفاظ على تركيز تام أثناء القيادة، وتجنب المشتتات كالهاتف المحمول.

إرشادات هامة لضمان قيادة آمنة

ويجب الحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارات، ويجب الانتباه للسرعة في الأحوال الجوية السيئة، وإجراء صيانة دورية للسيارة.

يجب فحص السيارة

يجب إجراء فحص سريع للسيارة للتأكد من سلامة الإطارات والمرايات، وإغلاق الأبواب بإحكام.

الحصول علي قسط من الراحة

تأكد من حصولك على قسط كافي من الراحة لتجنب القيادة وأنت مرهق أو متعب.

ربط حزام الأمان

يجب ألزام جميع الركاب بربط حزام الأمان لتقليل خطر الوفاة والإصابات في حال وقوع حادث.

حمل أوراق السيارة

يجب حمل أوراق السيارة اللازمة مثل رخصة القيادة وبوليصة التأمين.

يجب الاهتمام بالتركيز

حافظ على تركيزك الكامل على الطريق وتجنب استخدام الهاتف المحمول أو أي شيء آخر يشتت انتباهك.

ترك مسافة الأمان

اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك لتتمكن من التوقف بأمان عند الحاجة .

ثبت سرعة السيارة

التزم بالسرعة المحددة على الطريق وقم بتخفيضها عند المنعطفات أو في الأجواء الممطرة .

تجنب الطقس السيئ

في حال الضباب أو المطر أو العواصف، قم بتخفيض السرعة، وزد من مسافة الأمان، وقم بإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية لزيادة وضوح سيارتك.

أحترام حقوق المشاة

احترم حقوق المشاة وأعطهم الأولوية عند عبور الطريق في الأماكن المخصصة لهم.