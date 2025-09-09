قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نانسى عجرم تحيي حفلا غنائي فى دبي.. اعرف الموعد

تقى الجيزاوي

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء احدث حفلاتها الغنائية يوم ٥ ديسمبر المقبل فى مدينة دبي ، ومن المقرر ان تقدم باقة من اغانيها المميزة.

وشاركت نانسي عجرم جمهورها بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام،  وكتبت معلقة: “سوا راح نغني ونغني ونقضي احلى سهرة”. 

ألبوم نانسي عجرم 

و احتفلت الفنانة نانسي عجرم مع جمهورها مؤخرا بألبومها الجديد Nancy 11.

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد

أعمال نانسي عجرم 

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”. 

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري

نانسي عجرم اغاني نانسي عجرم حفلات نانسي عجرم

