محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلاً مدارس بشبرا الخيمة.. صور

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، معرض "أهلاً مدارس" بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقليوبية، لتوفير احتياجات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تناسب جميع الأسر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية.



وخلال جولته بأجنحة المعرض، تفقد المحافظ المعروضات التي تنوعت بين الأدوات المكتبية والحقائب والملابس والأحذية، إضافة إلى السلع الغذائية، وأشاد بجودة المنتجات ومستوى التخفيضات التي تراوحت بين 25% و30% مقارنة بأسعار السوق. كما أكد استمرار التنسيق لافتتاح معارض مماثلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ودعم الأسرة المصرية، مؤكداً أن التعاون مع الغرفة التجارية أسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، موجهاً العارضين بالالتزام بالأسعار المخفضة لتحقيق الهدف من هذه المبادرة، موضحاً أن افتتاح المعرض يتزامن مع إطلاق نحو 5 معارض أخرى بمختلف أنحاء المحافظة لتغطية أكبر عدد من المناطق وخدمة جميع المواطنين.