سيف زاهر يكشف حقيقة شكوى أولكساندريا الأوكراني ضد الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة شكوى أولكساندريا الأوكراني ضد الزمالك بشأن اللاعب خوان بيزيرا .

وكتب سيف زاهر :تقارير.. اولكساندريا الأوكراني لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك بشأن خوان بيزيرا الاتفاق يتضمن تسديد قيمة الصفقة على 6 أقساط و خلال ايام سيدفع الزمالك القسط المستحق .

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى يوم السبت 13 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة علي استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لإرتباط منتخبنا الوطني بمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى



تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات وهم: "مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا".