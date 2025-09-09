ترامب يأمر بقطع مساحات واسعة من الغابات في الولايات المتحدة للحصول على الأخشاب

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع مساحات واسعة من الغابات في الولايات المتحدة للحصول على الأخشاب، متجنباً بذلك القواعد لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومثيراً احتمالية قيام المناشير الكهربائية بإزالة بعض الأشجار الأكثر أهمية بيئياً في الولايات المتحدة.

وطالب الرئيس الأمريكي، في أمر تنفيذي، بتوسيع نطاق قطع الأشجار عبر 113 مليون هكتار من الغابات الوطنية والأراضي العامة الأخرى، مدعياً أن “السياسات الفيدرالية القاسية” جعلت أمريكا تعتمد على الواردات الأجنبية من الأخشاب.

ويضيف الأمر: “من الأهمية بمكان أن نعكس هذه السياسات ونزيد من إنتاج الأخشاب المحلية لحماية أمننا الوطني والاقتصاد”.

أصدر ترامب تعليماته لدائرة الغابات الأمريكية ومكتب إدارة الأراضي بزيادة أهداف قطع الأشجار وطلب من المسؤولين التحايل على قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة من خلال استخدام سلطات طوارئ غير محددة لتجاهل الحماية المفروضة على موائل الكائنات الحية المعرضة للخطر.

وينص الأمر أيضاً على إمكانية تسريع مشاريع قطع الأشجار إذا كانت تهدف إلى الحد من مخاطر حرائق الغابات، من خلال “تخفيف” الغطاء النباتي الذي قد يشتعل. وقال بعض العلماء إن قطع الغابات بشكل عدواني، وخاصة الأشجار الراسخة المقاومة للحرائق، يزيد في الواقع من خطر اندلاع حرائق سريعة الانتشار.

وقال تشاد هانسون، عالم حرائق الغابات في مشروع جون موير: “إن هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب هو المحاولة الأكثر وضوحاً في التاريخ الأمريكي من قبل رئيس لتسليم الأراضي العامة الفيدرالية لصناعة قطع الأشجار”.

“والأسوأ من ذلك هو أن الأمر التنفيذي مبني على كذبة، حيث يزعم ترامب زوراً أن المزيد من قطع الأشجار من شأنه أن يحد من حرائق الغابات ويحمي المجتمعات، في حين أن العدد الهائل من الأدلة يظهر العكس تماماً”.

وقال هانسون إن قطع الأشجار يغير المناخ المحلي للغابات، ما يخلق ظروفاً أكثر حرارة وجفافاً تساعد على انتشار حرائق الغابات، مثل الأحداث التي اجتاحت لوس أنجلوس مؤخراً، بشكل أسرع.

وقال إن “النهج الدقيق الذي يتبعه ترامب، والذي يتمثل في قطع الأشجار في الغابات النائية وإخبار المجتمعات المحلية بأن ذلك سيوقف الحرائق، هو المسؤول عن تدمير العديد من المدن بسبب الحرائق في السنوات الأخيرة، وخسارة مئات الأرواح”.

ونددت جماعات بيئية بمحاولة ترامب الأخيرة للالتفاف على قوانين الأنواع المهددة بالانقراض التي تحمي حوالي 400 نوع في الغابات الوطنية، بما في ذلك الدببة الرمادية والبوم المرقط والسلمون البري، وحذرت من أن زيادة قطع الأشجار قد يؤدي إلى تلوث إمدادات المياه التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين.

قالت راندي سبيفاك، مديرة سياسة الأراضي العامة في مركز التنوع البيولوجي: “إن قرار ترامب سيطلق العنان للمناشير والجرافات في غاباتنا الفيدرالية. إن قطع الأشجار في هذه الأماكن الجميلة من شأنه أن يزيد من خطر الحرائق، ويدفع الأنواع إلى الانقراض، ويلوث أنهارنا وجداولنا، ويدمر مواقع الترفيه ذات المستوى العالمي”.

“إنها خطوة مروعة بشكل خاص من جانب ترامب لنهب أراضينا العامة من خلال تسليم مفاتيحها للشركات الكبرى.”

وأكد اختيار ترامب لمدير تنفيذي في قطاع الأخشاب على تحوله نحو موقف أكثر ودية للصناعة، حيث قاد دائرة الغابات، التي طردت للتو 2000 عامل وسط عملية تطهير قادها إيلون موسك، الذي شوهد مؤخراً وهو يحمل منشاراً كهربائياً .

وسيكون توم شولتز، الذي كان نائب رئيس مجموعة غابات أيداهو التي تبيع الأخشاب، رئيس دائرة الغابات المقبل، ويشرف على إدارة 154 غابة وطنية و98 مليون هكتار من الأراضي، وهي منطقة تعادل تقريباً مساحة ولاية تكساس.

وقال شولتز في بيان: “من خلال العمل مع شركائنا، سنعمل على إدارة الغابات الوطنية والمراعي بشكل نشط، وزيادة فرص الترفيه في الهواء الطلق، وقمع حرائق الغابات باستخدام جميع الموارد المتاحة مع التركيز على السلامة وأهمية حماية قيم الموارد”.

وانتقدت الجماعات الخضراء اختيار شولتز. وقالت آنا ميديما، المديرة المساعدة للمناصرة التشريعية والإدارية للغابات والأراضي العامة في نادي سييرا: “إن تعيين أحد جماعات الضغط التابعة للشركات لإدارة الوكالة المكلفة بالإشراف على آخر الأشجار القديمة المتبقية في الولايات المتحدة يوضح أن هدف إدارة ترامب ليس الحفاظ على غاباتنا الوطنية، بل بيعها للمليارديرات والشركات الملوثة”.

يحل شولتز محل راندي مور، عالم التربة الذي كان أول شخص أسود يتولى قيادة هيئة الغابات. وفي مذكرة تقاعد موجهة إلى الموظفين قبل تقاعده، كتب مور أن الخسارة الأخيرة للموظفين في الوكالة كانت “صعبة للغاية”.

“إذا كنت تشعر بعدم اليقين أو الإحباط أو الخسارة، فأنت لست وحدك”، كتب مور. “هذه مشاعر حقيقية وصحيحة أشعر بها أيضًا. يرجى الاعتناء بأنفسكم وببعضكم البعض”.