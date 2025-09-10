قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد .. أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المشروع:

يتم حاليًا تنفيذ أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط أليانس المشغلة للمحطة.

واستقبلت المحطة حتى الآن 12 ونش رصيف عملاقًا مخصصة لخدمة تداول الحاويات، والتي تعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة HHMC الصينية. من المنتظر أن تُسهم هذه الأوناش بشكل كبير في زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ داخل المحطة.

كما تأتي هذه الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبي متطلبات التعامل مع السفن الضخمة، حيث تمتاز بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، وقدرة وصول إلى ارتفاعات تصل إلى 57.5 مترًا من سطح الرصيف، وهو ارتفاع كافٍ للتعامل مع السفن العملاقة التي تمتد لارتفاع 11 حاوية. ويبلغ طول الذراع الخارجي للونش 72 مترًا، مما يساهم في التعامل مع أكبر عرض لتلك السفن.

وتأتي الأوناش مزوّدة بأنظمة سلامة متقدمة تشمل حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد، بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية، حيث تدعم الأوناش الحديثة أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظي وتحسين التنسيق بين كافة أقسام التشغيل. هذه الإمكانيات تجعل الميناء قادرًا على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة، مما ينعكس إيجابًا على زمن التشغيل وكفاءة العمليات اللوجستية.

وصل حتى الآن 30 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول بالمحطة ضمن 40 ونش ساحة سيتم وصولها تباعًا. تعد هذه الأوناش من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية، ويُجهز مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بأحدث المعدات صديقة للبيئة، تأكيدًا على استخدام أساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويعد مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال الأرصفة إلى حوالى 1970 مترًا، وأعماق الأرصفة إلى 18 مترًا، والساحة الخلفية إلى حوالى 922 ألف متر مربع. ستصل طاقة التداول بالمحطة إلى حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة. ويُنفذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس، التي تضم تحالف (يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات. كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي يتكون من: المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط، ويعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

النقل دمياط HHMC

