بعثة منتخب مصر تصل القاهرة قادمة من بوركينا فاسو | صور

وصلت بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن و التي وصلت في السابعة و النصف صباح اليوم إلي القاهرة قادمة من بوركينا فاسو بعد مواجهة منتخبها باستاد ٤ أغسطس في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.



وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليستمر معها تصدر الفراعنة لجدول ترتيب المجموعة برصيد ٢٠ نقطة ثم بوركينا في المركز الثاني برصيد ١٥ نقطة .

رافق بعثة منتخب مصر ، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و مصطفي ابو زهرة عضو المجلس و طارق أبو العينين عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق في بوركينا .