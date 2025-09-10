قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز التعاون المشترك

وزير الري يبحث مع مسؤولة بالوكالة الفرنسية للتنمية مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين
وزير الري يبحث مع مسؤولة بالوكالة الفرنسية للتنمية مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين
أمل مجدى

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع سيسيل كوبرى المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين والتعاون الجاري في مجال إعداد "دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا"، والتي تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل المجموعة، وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل وإدارة القناطر، وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الاعتماد على العنصر اليدوي، ودراسة الترسيبات أمام القناطر، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة.

كما تم استعراض ما تحقق خلال البرنامج القومي الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، ومناقشة موقف الاتفاق التمويلي ضمن البرنامج القومي الرابع للصرف والجاري الإعداد للبدء فيه قريبا، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة 12 عاما..

كما تم مناقشة الاستفادة من الخبرة الفرنسية، ضمن جهود إعداد "الخطة الاستراتيجية لصيانة وإحلال محطات الرفع"، حيث أكد وزير الري أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، طبقا لمعايير فنية واضحة.

وأشار إلى أن تحسين حالة المحطات وزيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بما ينعكس على خفض استهلاك الكهرباء، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0) والمعنية بإجراءات التخفيف من مسببات تغير المناخ.

ودعا الدكتور سويلم ، الجانب الفرنسي للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، لإثراء المناقشات والفعاليات، وبحث المزيد من فرص التعاون بين البلدين خلال فعاليات الأسبوع.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري سيسيل كوبرى المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية تحسين عملية توزيع المياه

