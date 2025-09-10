عمرو جمال يوجه رسالة غامضة عن المثالية والضغوط النفسية

أثار الفنان عمرو جمال حالة من الجدل بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، تحدث فيها عن معاناته مع فكرة المثالية والضغط النفسي المرتبط بها.

وكتب عمرو جمال:

"عمرك ما هتكون مثالي.. أنا طول عمري بحب التفاصيل وبعمل كل حاجة بإخلاص شديد، وزمان كنت بتفشخر وأنا بقول (أنا Perfectionist)، لكن اكتشفت قد إيه الموضوع ده مرهق وممكن يخلص على حياة البني آدم."



وأضاف:

"الإنسان بإمكانياته المحدودة بيحاول يصدق إنه قادر يتحكم في كل شيء، فيضغط نفسه إنه يعمل الحاجة بأحسن شكل أو ما يعملهاش خالص. والنتيجة إننا بنأجل أبسط الحاجات ونشوفها ناقصة، مع إن الحاجات الصغيرة اللي بنعملها النهارده ممكن تبقى أساس لحاجات كبيرة بكرة."

واختتم رسالته قائلاً:

"مشكلة الإنسان إنه محدود، مش قادر يشوف الصورة كاملة، وغالبًا بيتعلق بصورة وهمية عن الكمال من وجهة نظره."