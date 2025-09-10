نصائح نفسية للأمهات.. كيف تساعدين طفلك على التكيف مع المدرسة؟ |فيديو

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على أهمية التأهيل النفسي للأطفال قبل العودة إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل تحديًا كبيرًا في حياة الأطفال والأسر.

وقال وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية له مع عبيدة أمير و سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن اللحظة التي يذهب فيها الطفل إلى المدرسة لأول مرة تعتبر من اللحظات الأصعب، حيث يواجه الطفل صدمات نفسية قد تترك آثارًا سلبية إذا لم تتم معالجتها بشكل سليم.

وأوضح هندي أن التجربة قد تترسخ في ذاكرة الطفل وتؤثر على سلوكياته طوال حياته، مضيفًا أن تأثير دخول المدرسة لأول مرة يمتد أحيانًا حتى مرحلة البلوغ، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب.

وأكد أن الأطفال يتأثرون بشكل كبير بما يسمعونه ويرونه من حولهم، وأن انطباعهم الأول عن المدرسة قد يظل معهم طوال حياتهم، مشددًا على ضرورة أن يتم إعدادهم نفسيًا بشكل جيد قبل هذه التجربة لتجنب أي اضطرابات نفسية قد تنشأ نتيجة لتركهم المدرسة لأول مرة.

وقدم وليد هندي عدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع الأطفال في فترة العودة إلى المدارس، وأهمها:

تنظيم وقت النوم: ضرورة تنظيم مواعيد نوم الأطفال بحيث يكون لديهم وقت كافٍ للراحة، ما يساعدهم على الاستعداد الذهني والنفسي للمدرسة.

تجنب الحديث السلبي عن المدرسة: تجنب الحديث السلبي عن المدرسة أو المناهج التعليمية أمام الأطفال، لأن ذلك قد يخلق لديهم مشاعر سلبية تجاه المدرسة.

الاهتمام بمشاركة الأطفال في شراء أدواتهم المدرسية: شدد على ضرورة أن يشارك الآباء الأطفال في اختيار الأدوات المدرسية، مثل الحقائب والأقلام، لأن ذلك يساعدهم على التكيف مع البيئة المدرسية بشكل أسرع.

الاستعداد الجيد قبل الذهاب إلى المدرسة: أكد على أهمية أن يأخذ الآباء الأطفال في جولة حول المدرسة قبل بدء الدراسة، ليتعرفوا على الأماكن المختلفة مثل الفصول الدراسية والساحات وأماكن اللعب.