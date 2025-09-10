قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح نفسية للأمهات.. كيف تساعدين طفلك على التكيف مع المدرسة؟ |فيديو

مدرسة
مدرسة
البهى عمرو

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على أهمية التأهيل النفسي للأطفال قبل العودة إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل تحديًا كبيرًا في حياة الأطفال والأسر.

وقال وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية له مع عبيدة أمير و سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن اللحظة التي يذهب فيها الطفل إلى المدرسة لأول مرة تعتبر من اللحظات الأصعب، حيث يواجه الطفل صدمات نفسية قد تترك آثارًا سلبية إذا لم تتم معالجتها بشكل سليم.

وأوضح هندي أن التجربة قد تترسخ في ذاكرة الطفل وتؤثر على سلوكياته طوال حياته، مضيفًا أن تأثير دخول المدرسة لأول مرة يمتد أحيانًا حتى مرحلة البلوغ، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب.

وأكد أن الأطفال يتأثرون بشكل كبير بما يسمعونه ويرونه من حولهم، وأن انطباعهم الأول عن المدرسة قد يظل معهم طوال حياتهم، مشددًا على ضرورة أن يتم إعدادهم نفسيًا بشكل جيد قبل هذه التجربة لتجنب أي اضطرابات نفسية قد تنشأ نتيجة لتركهم المدرسة لأول مرة.

وقدم وليد هندي عدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع الأطفال في فترة العودة إلى المدارس، وأهمها:

تنظيم وقت النوم: ضرورة تنظيم مواعيد نوم الأطفال بحيث يكون لديهم وقت كافٍ للراحة، ما يساعدهم على الاستعداد الذهني والنفسي للمدرسة.

تجنب الحديث السلبي عن المدرسة: تجنب الحديث السلبي عن المدرسة أو المناهج التعليمية أمام الأطفال، لأن ذلك قد يخلق لديهم مشاعر سلبية تجاه المدرسة.

الاهتمام بمشاركة الأطفال في شراء أدواتهم المدرسية: شدد على ضرورة أن يشارك الآباء الأطفال في اختيار الأدوات المدرسية، مثل الحقائب والأقلام، لأن ذلك يساعدهم على التكيف مع البيئة المدرسية بشكل أسرع.

الاستعداد الجيد قبل الذهاب إلى المدرسة: أكد على أهمية أن يأخذ الآباء الأطفال في جولة حول المدرسة قبل بدء الدراسة، ليتعرفوا على الأماكن المختلفة مثل الفصول الدراسية والساحات وأماكن اللعب.

الصحة النفسية الصحة المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة التجارية

الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ 25% في المعارض.. فيديو

الذهب

عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

التضخم

بشرى سارة للمواطنين.. انفراجة في الأسعار والتضخم السنوي يهبط إلى 11.2% في أغسطس

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد