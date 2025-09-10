قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون

معتز الخصوصي

تستهدف الدولة من خلال قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة من يطلقون على أنفسهم “سايسي السيارات”، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني وبشكل عشوائي، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

صورة بطاقة الرقم القومي

وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع “قانون السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على جميع الأصعدة.

قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات السايس صورة بطاقة الرقم القومي المؤهل الدراسي رخصة قيادة سارية

