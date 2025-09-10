مصر وأذربيجان يبحثان خلال مشاورات سياسية سبل تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أ ش أ

استضافت وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية بين مصر وأذربيجان برئاسة السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، يالتشين رفييف نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية.


وتناولت المشاورات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والتعاون في موضوعات النقل، والطاقة الكهربائية والمتجددة، والسكك الحديدية، والتكنولوجيا، وصناعة الدواء، والطاقة، وتبادل الخبرات، ومشروعات البناء والتشييد والبنية التحتية.


وفي هذا السياق.. أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التنفيذية لتعزيز العلاقات في عدة مجالات، فضلا عن مراجعة الموقف التعاقدي الخاص بعدد من مشروعات الاتفاقيات المشتركة الجاري التفاوض بشأنها بين البلدين.


وتضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


واستعرض مساعد وزير الخارجية في هذا الصدد الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بالوضع في غزة، فضلا عن إطلاع الجانب الأذربيجاني على محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا والسودان والساحل والصحراء والقرن الإفريقي، كما بحث الجانبان عددا من الملفات الدولية مثل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث عكست المشاورات تقارب الموقفين المصري والأذربيجاني في العديد من المواقف المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.


وثمن الجانب الأذري الدور المحوري الذي تقوم به مصر في مختلف القضايا، وبما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار المنطقة، كما أشاد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بالتقدم الملموس في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا والتوصل إلى اتفاق السلام بين البلدين في أغسطس المنصرم.


واتفق الجانبان، في ختام جلسة المشاورات، على استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى للمسئولين في البلدين خلال الفترة القادمة، بهدف البدء في وضع ما تم الاتفاق عليه أثناء المشاورات موضع التنفيذ بما يعزز العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان، واستمرار التنسيق المشترك في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
 

وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية بين مصر وأذربيجان السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يالتشين رفييف نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان

