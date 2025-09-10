أزمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. فيريرا يطالب بمستحقاته المتأخرة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تقدم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بطلب لصرف مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك خلال حديثه مع عبدالناصر محمد مدير الكرة، على هامش مران الفريق.

وأكد المصدر أن فيريرا شدد على ضرورة صرف رواتب الجهاز الفني المتأخرة، التي تقدر براتب شهرين، قبل المواجهة المقبلة في الدوري.

في هذا السياق، تواصل عبدالناصر محمد مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، الذي أكد بدوره أنه سيتم صرف المستحقات اليوم الأربعاء، وقبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الجيش ببرج العرب.