الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذري لخلق روابط وثيقة بين القطاع الخاص من البلدين

أرشيفيه
أرشيفيه
آية الجارحي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يالتشن رافيف، نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيرة إلى الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص بالبلدين والاستفادة من الدور الحيوي للاقتصادي والمصري والأذري في محيطهما الإقليمي، بما يدفع جهود التنمية المشتركة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الزيارة الناجحة التي قام بها السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى مصر خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو 2024، والتي شهدت توقيع سبع وثائق في مختلف المجالات، مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بما في ذلك التعاون الاقتصادي، والتحول الرقمي، والشباب والرياضة، والكهرباء، والنفط والغاز، وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات أخرى للتعاون، أبرزها إنشاء مشروعات مشتركة في مجال تصنيع الأدوية داخل المنطقة الاقتصادية في “الات” بأذربيجان وغيرها من المناطق الصناعية، مع العمل على زيادة إنتاج الأدوية التامة الصنع، ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب الأذربيجاني في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات الطاقة، وكذلك الربط الكهربائي.

وبحث الطرفان الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال اكتوبر المقبل، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، والسيد/ رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذربيجاني، والتي تهدف إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين، موضحة أن الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة ستشمل فرص التعاون في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، التجارة والاستثمار، كما أشادت بالجهود المبذولة من الجانبين للانتهاء من المفاوضات الخاصة بالوثائق الثنائية المختلفة.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذربيجاني وممثلي الشركات المصرية والأذربيجانية والذي سيتم عقده خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وأذربيجان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذربيجانية إلى مصر وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنسيق مع الجهات المختلفة لتنظيم منتدى الأعمال.

وأوضحت «المشاط»، أن قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا مشيرة إلى أهمية توسيع الجهود في إطار الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصاد مصر والاقتصاد والأذربيجاني.

وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة والتي تُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 - 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

كما بحث الاجتماع نتائج مؤتمر المناخ COP29، الذي استضافته أذربيجان، وما خلص إليه من مخرجات تدعم جهود الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية.

