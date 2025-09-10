بـ 4 أعمال فنية .. نشاط فني لـ نادر الجريتلي بين الدراما والسينما

يعيش الفنان نادر الجريتلي، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ بدأ تصوير 4 أعمال فنية دفعة واحدة، عبارة عن فيلم و3 مسلسلات، ليتنوع بين الدراما التلفزيونية والسينما.

نادر الجريتلي - فيلم حس أمني

وبدأ نادر الجريتلي، تصوير مشاهده في الفيلم الإمارات الذي يحمل اسم حس أمني، بالإضافة إلى مسلسلي بنج كلي، وورد شوكولاتة.

فيلم حس أمني، يتم تصويره في القاهرة خلال الوقت الحالي، للمنتج محمد هشام عامر، وهو إنتاج مصري إماراتي، ويشارك في بطولته فنانين من مصر والإمارات، وهو بطولة إبراهيم المريسي، وإخراج سفيان أبو الحسن.

وأعرب نادر الجريتلي، عن سعادته بالمشاركة في فيلم حس أمني، وترشيح المنتج محمد هشام عامر له، ليكون بجوار نجوم الفن في مصر والإمارات.

نادر الجريتلي - مسلسل بنج كلي

فيما بدأ نادر الجريتلي، أيضا تصوير مشاهده في مسلسل بنج كلي، ويعرض خارج الموسم الدرامي الرمضاني.

مسلسل بنج كلي، تدور أحداثه داخل المستشفيات، ويشارك في بطولته، كلا من: محمد دياب، سلمى أبوضيف، وعلا رشدي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج نادين خان.

نادر الجريتلي - مسلسل ورد وشوكولاتة

كما بدأ، نادر الجريتلي، أيضا تصوير مشاهده في مسسل ورد وشوكولاتة، التي تلعب بطولته الفنانة زينة، ومحمد فراج، وينتظر عرضه خارج الموسم الدرامي الرمضاني أيضا.

مسلسل ورد وشوكولاتة، بطولة زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وتأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

نادر الجريتلي - مسلسل روج أسود

كما يصور نادر الجريتلي، أيضا مشاهده في مسلسل روج أسود، للفنانة رانيا يوسف، ومي سليم، والذي ينتظر عرضه قريبا عبر القنوات الفضائية.

وتدور أحداث مسلسل روج أسود، حول 5 سيدات لديهن مشكلات مختلفة وقضايا في محكمة الأسرة مستوحاة من قصص واقعية، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، داليا مصطفى، فرح الزاهد، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أحدث أعمال نادر الجريتلي

وكان نادر الجريتلي، قد شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2025، بعدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل أهل الخطايا لـ جمال سليمان، وقهوة المحطة لـ بيومي فؤاد وأحمد غزي، وشهادة معاملة أطفال لـ محمد هنيدي، وفهد البطل لـ أحمد العوضي، وسيد الناس لـ عمرو سعد.

ويمتد نادر الجريتلي، لعائلة الجريتلي الفنية، فعمته هي الفنانة القديرة انعام الجريتلي، والفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وأحب الفن منذ نعومة أظافره وشارك في عدد من الأعمال الفنية وهو طفلاً.