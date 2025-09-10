أخبار التوك شو.. إدانلت مستمرة للضربات الإسرائيلية على قطر.. وإذاعة جيش الإحتلال: نتائج الهجوم غير مرضية

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي الغاشم، الذي استهدف قيادات في حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة، صعد سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة من لهجته، مؤكدًا أن تل أبيب تتحمل وحدها مسؤولية قراراتها الأمنية، حتى لو تعارضت مع حسابات حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن السفير الإسرائيلي قوله: إن بلاده "لا تفعل الأمور دائمًا وفقًا لمصالح الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن هناك حالات يتم فيها إبلاغ واشنطن مسبقًا، وأخرى تنفذ العمليات خلالها دون تنسيق كامل، قبل أن يضيف: "في النهاية نحن من يتحمل المسؤولية".

رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة

أدان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واعتبره "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وتجاوزًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية".

وفي تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، شدد رئيس الإمارات على أن "مثل هذه الأعمال التصعيدية تُقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وتزيد من حالة التوتر التي تشهدها المنطقة منذ أشهر".

وأكد الشيخ محمد بن زايد دعم دولة الإمارات الكامل لجهود التهدئة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف التصعيد والعمل على حماية المدنيين وتجنيب المنطقة مزيدًا من الأزمات.

إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر، بأن نتائج الهجوم الإسرائيلي على قطر تبدو غير مُرضية، وأن التوقعات ليست متفائلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مصادر في المؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات أبدت شكوكها، مساء أمس، بشأن تحقيق الأهداف المحددة للهجوم على قادة حركة حماس في الدوحة.

وأوضح مصدران أنه "استنادًا إلى المعلومات التي جُمعت حتى الآن، هناك تشاؤم بشأن إحداث تأثير مميت على معظم الأهداف، وربما جميعها، إلا أن هذه ليست النتيجة النهائية، إذ لم يكتمل بعد جمع البيانات اللازمة للتقييم".

وأضاف مصدر آخر: "مهما كانت النتيجة، فقد تَحقّق هدف واحد، وهو بثّ الخوف في نفوس قادة حماس، وإظهار أنه لا مكان للاختباء بالنسبة لهم".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ، الثلاثاء، هجومًا استهدف مقارّ عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، وأسفر عن مقتل نجل أحد القياديين في الحركة.

الخارجية الصينية تدين الضربات الإسرائيلية على العاصمة القطرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الخارجية الصينية أدانت الضربات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة.



