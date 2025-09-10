مجلس الشباب المصري واتحاد العمال يفتتحان منتدى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. غدا

يعقد مجلس الشباب المصري واتحاد عمال مصر، غدا الخميس، منتدى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان: "أربع سنوات من العمل المشترك… نحو حقوق أقوى ومشاركة أوسع"، وذلك بالقاعة الكبرى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشارع الجلاء، وسط القاهرة.

ويأتي المنتدى في إطار مرور أربع سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشّنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي مثلت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والنقابات في مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يشارك في المنتدى الذي ينطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً، عدد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورئيس اتحاد عمال مصر، بالإضافة إلى رؤساء وممثلين لعدد من النقابات العمالية والمهنية والكيانات الشبابية، ورؤساء وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات العامة المهتمة بالشأن العام.

ويتضمن برنامج المنتدى:

استعراض حصاد أربع سنوات من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

إطلاق تقرير رصد ومتابعة انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

تكريم المتابعين الميدانيين المشاركين في عملية الرصد والمتابعة.

عقد جلسة حوارية موسعة بمشاركة رموز الفكر والثقافة والمجتمع المدني والحياة السياسية.

من جهته أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لتقييم ما تحقق من إنجازات في إطار الاستراتيجية الوطنية، مشيرًا إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحولت من مجرد وثيقة إلى إطار عمل مؤسسي، أسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، وفتح مساحات أكبر للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، بما يعكس التزام مصر الراسخ بحقوق الإنسان كأولوية وطنية".

وأضاف ممدوح، أن إصدار تقرير متابعة انتخابات مجلس الشيوخ يجسد التزام مجلس الشباب المصري بالشفافية والنزاهة، فيما يأتي تكريم المتابعين الميدانيين تقديرًا لدورهم في ترسيخ ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تعزيز القيم الديمقراطية.

واختتم بأن المنتدى يمثل منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل حقوق الإنسان في مصر، وفرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والنقابات، وصولًا إلى بناء شراكات فاعلة تدعم مسيرة الجمهورية الجديدة .