الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البترول: مباحثات مع "إنرجين" اليونانية للإسراع بعمليات التنقيب بالصحراء الغربية

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
أ ش أ

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين" اليونانية ماثيوس ريجاس، موقف التعاون القائم مع قطاع البترول بشأن تعظيم الاستفادة من مناطق إنتاج شمال إدكو، وشمال العامرية، وأبو قير لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر Gastech 2025. 


وأكدت وزارة البترول - في بيان اليوم الأربعاء - أن الشركة عرضت خطة عمل فنية شاملة لهذه المناطق، كما تم التأكيد على أهمية تسريع أعمال حفر البئر الاستكشافية في منطقة امتياز الشركة بالصحراء الغربية، بما يعكس التزام "إنرجين" بتكثيف أعمالها في مصر.


وناقش الجانبان فرص استكشاف جديدة للغاز في المناطق البحرية بالبحر المتوسط، وشهدت المباحثات بحث سبل الاستفادة من التكنولوجيا والحلول المبتكرة التي تقدمها "إنرجين" في رفع كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.
 

لقاءات لتأمين إمدادات الطاقة 

وفي سياق آخر، التقى وزير البترول رئيس شركة هوج إيفي النرويجية مورتن هوج، والرئيس التنفيذي للشركة إريك نيهام، التي تعد إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المسال، والتي تقوم بتشغيل أحد أكبر الأساطيل وأكثرها تقدمًا في العالم من وحدات الإسالة وإعادة التغييز العائمة وناقلات الغاز الطبيعي المسال. 


وتناول اللقاء متابعة التعاون القائم في مجال البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ممثلًا في سفن التغييز، حيث يتم استقبال جزء من واردات الغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال السفينة "هوج جاليون"، التي تمثل سفينة التغييز الأولى بميناء سوميد بالعين السخنة.


وأكد وزير البترول أهمية هذا التعاون في إطار العمل على تأمين إمدادات الطاقة محليًا، ودعم البنية التحتية لمصر في استقبال وتداول الغاز الطبيعي المسال.


كما ناقش الجانبان فرص التعاون بمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الكربون، بما يدعم استراتيجية مصر للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، وكذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات لدعم الكوادر المصرية وتعزيز قدراتها في مجال تجارة وتداول الغاز المسال.

وزير البترول الصحراء الغربية عمليات التنقيب حفر البئر الاستكشافية ميناء سوميد الغاز الطبيعي

