اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون

يساعد الاكتشاف المبكر لمرض سرطان القولون في رفع احتمالات الشفاء وخفض المضاعفات الخطيرة.

وتساعد معرفة أعراض سرطان القولون في زيادة الوقاية من المرض، ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سرطان القولون.

أعراض سرطان القولون

الكثير ممن تُشخص إصابتهم بسرطان القولون لا تظهر عليهم الأعراض في البداية وفي حال ظهور الأعراض، فغالبًا تختلف باختلاف حجم السرطان وموقعه داخل الأمعاء الغليظة.

قد تشمل أعراض سرطان القولون:

تغيرًا في عادات التغوط، كزيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

نزف المستقيم أو خروج دم مع البراز.

انزعاجًا مستمرًا في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم.

شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل أثناء التغوُّط.

الضعف أو التعب.

نقصان الوزن دون تعمد ذلك.



تنبيه:

إذا لاحظت أي أعراض مستمرة تثير قلقك، بادر بحجز موعد طبي مع الطبيب.