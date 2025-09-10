نتنياهو: سنواصل استهداف الحوثيين وكل من يهاجم إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستواصل استهداف الحوثيين في اليمن، مشددًا على أن إسرائيل ستستهدف كل من يهاجمها.

ذكرت ذلك "قناة القاهرة الإخبارية" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن طائرات إسرائيلية نفذت غارات على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مقرات دعاية ومنشآت وقود ومعسكرات تدريب.

