الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سبل تعزيز التعاون التجاري

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

 عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الغرف العربية، والوفد المرافق له والذي ضم عدد من رجال الصناعة والاستثمار بدولة تونس الشقيقة.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ودورها المحوري فى  تعزيز فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأشار الخطيب إلى الدور الهام للتجارة والاستثمار فى تحقيق التكامل الاقتصادي ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء علاقات تجارية متوازنة مع مختلف الدول، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة باعتبارها الركيزة الأساسية لتوسيع حجم التبادل التجاري وضمان استدامته.

مضاعفة حجم التبادل التجاري

و نوه الوزير إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين ، مشيرًا إلى أن مضاعفة حجم التبادل التجاري سيسهم في تعزيز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي وبما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

ولفت الخطيب إلى حرص الوزارة على حل كافة المعوقات وإزالة أية قيود قد تواجه المستثمرين، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية. مشيرًا  إلى  حرص الوزارة  أيضا على تخفيف الأعباء  من على كاهل المستثمرين وتشجيع دخول الاستثمارات التونسية إلى السوق المصري، بما يعزز من فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

الاستثمارات المشتركة

وفيما يخص الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس، شدد الوزير على أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين، موضحًا  أن مصر تعمل حاليًا على خطة لإنشاء 6 مراكز لوجستية للمنتجات المصرية  بالأسواق الأفريقية ، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف إقامة مناطق لوجستية مصرية بدول القارة، بما يعزز من تواجد المنتجات المصرية في السوق الأفريقي.

ومن جانبهم اشاد أعضاء الوفد التونسي بما تشهده العلاقات المصرية التونسية من ازدهار وتطور ملموس خلال الفترة الأخيرة، مشيرين  إلى حرص القطاع الخاص التونسي على الاستفادة من هذه العلاقات  المتميزة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك نظرا لما يمثله السوق المصري من أهمية خاصة للشركات والمستثمرين التونسيين.

كما أشاد الوفد التونسي بما تشهده مصر من وتيرة متسارعة في معدلات النمو الاقتصادي، وما تحققه من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مؤكدين رغبتهم في التوسع  فى الاستثمارات التونسية القائمة داخل مصر، إلى جانب دراسة فرص إنشاء مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية، بما يعكس الثقة في قوة السوق المصري وأهميته الاستراتيجية.

حضر اللقاء السفير باسم حسن، سفير مصر لدى تونس والسيدة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وزير الاستثمار مصر تونس الاستثمارات المشتركة الصناعة

