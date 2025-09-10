التوترات الإقليمية تدفع مؤشرات أسواق المال العربية للانخفاض.. والبورصة المصرية تربح 33 مليار جنيه في ختام الأربعاء

أسواق المال العربية تعاملات الأربعاء :

البورصة المصرية تربح 33 مليار جنيه

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق منخفضا

أسواق المال الإماراتية تخسر 12.3 مليار درهم في الختام

تباينت أسواق المال العربية اليوم، حيث ارتفعت بورصات مصر، الكويت، مسقط، فيما تراجعت، السعودية والأردن، الإمارات، قطر والبحرين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025،

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم الأربعاء ليسجل المؤشر الرئيسي قرب حاجز 34700 نقطة بدعم مشتريات العرب والمصريين.

وفي ختام اليوم، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.83% عند مستوى 34670 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 0.64% عند مستوى 14357.34 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 875.5 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه عبر 93.3 ألف عملية، من خلال التعامل على 219 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 109 سهماً، وتراجعت أسعار 87 سهماً، في حين استقرت أسعار 23 سهماً دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي 33 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.469 تريليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 54.05 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء بصافي قيمة 294.2 ألف جنيه و 53.7 مليون جنيه على التوالي.

بورصة الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات، اليوم الأربعاء مرتفعة؛ بدعم ارتفاع 8 قطاعات.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.11%، ونما "العام" بنحو 0.17%، كما صعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.45% و0.46% على التوالي، عن مستوى جلسة الثلاثاء الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 117.51 مليون دينار، وزعت على 498.57 مليون سهم، بتنفيذ 26.98 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنحو 2.63%، فيما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ3.88%.

بورصة مسقط

ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" بنهاية التعاملات، بنسبة 0.32 %، عند مستوى 5,089.01 نقطة، رابحاً 16.2 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد.

وساهم قطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.32 بالمائة؛ مدفوعاً بصدارة سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة للرابحين بنسبة 7.74 %، وارتفع سهم العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" بنسبة 3.73 %.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات؛ ليهبط الأول 0.36 %؛ وتراجع الثاني بنسبة 0.06 %.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 81.77 مليون ورقة مالية، مقابل 80.28 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء منخفضة؛ وسجل المؤشر العام تراجعا بنسبة 0.27% ليصل إلى النقطة 11077.07، فاقداً 30.38 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.

أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بـ1.84%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ1.24%.

ارتفعت السيولة إلى 355.47 مليون ريال، مقابل 394.24 مليون ريال أمس الثلاثاء، وصعدت أحجام التداول عند 101.74 مليون سهم، مقارنةً بـ 124 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.96 ألف صفقة، مقابل 25.22 ألف صفقة أمس.

أسواق المال الإماراتية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وترقب خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

ووفق بيانات التداول، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 6.337 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 6 مليارات درهم، بإجمالي خسائر بلغت 12.337 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.347 مليار درهم، توزعت على 32.773 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.59 % إلى مستوى 5922 نقطة، وسط تعاملات بحجم 146.022 مليون سهم بقيمة 504.831 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 997.885 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 1.004 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 6.337 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26 % إلى مستوى 9927 نقطة، وسط تعاملات بحجم 186.388 مليون سهم بقيمة 869.310 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.075 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.081 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 6 مليارات درهم.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم الأربعاء باللون الأحمر، في ظل أداء سلبي لقطاعي الطاقة والاتصالات، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 0.3%، بخسائر بلغت 31.13 نقطة، هبط بها إلى مستوى 10,498.04 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 3.71 مليار ريال من مقابل 4.34 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت كميات التداول إلى 232.14 مليون سهم، مقارنة بـ 253.05 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي هبط 1.61%، وسجل كل قطاعي الاتصالات والطاقة تراجعا نسبته 0.94% و0.55% لكل منهما على التوالي.

واقتصرت المكاسب على 8 قطاعات تصدرها قطاع البنوك بارتفاع نسبته 0.27%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.19%، وأغلق قطاع المواد الأساسية بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.01%.

وفيما يخص أداء السوق الموازي؛ أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.49%؛ بما يعادل 0.49 نقطة، ليهبط إلى مستوى 25,075.25 نقطة.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض، بضغط أسهم قطاعي المال والسلع الاستهلاكية الكمالية.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.22 % إلى مستوى 1942 نقطة، وسط تعاملات بحجم 2.157 مليون سهم بقيمة 676.986 ألف دينار، توزعت على 70 صفقة.

بورصة عمان

سجل المؤشر العام لبورصة عمان انخفاضا طفيفا في الختام، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 13.2 مليون دينار ما يعادل حوالي 18.6 مليون دولار، بعدد أسهم متداولة بلغ 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4398 عقداً.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق اليوم إلى 2983 نقطة، بتراجع نسبته 0.12%.

وبمقارنة أسعار إغلاق 101 شركة جرى تداول أسهمها اليوم مع إغلاقاتها السابقة، سجلت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.68%، فيما تراجع القطاع المالي بنسبة 0.45%، وحقق قطاع الخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.13%.

تصاعد التوترات

وتأثرت أسواق المال العربية بتصاعد التوترات بالشرق الأوسط؛ إذ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس غارة استهدفت عدداً من قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ما أثار موجة من الإدانات الدولية واعتُبر تصعيداً خطيراً يهدد جهود التهدئة في المنطقة.