المؤشر العام لبورصة عمان يغلق على انخفاض طفيف

سجل المؤشر العام لبورصة عمان انخفاضا طفيفا في ختام تعاملات، اليوم /الأربعاء/، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 13.2 مليون دينار ما يعادل حوالي 18.6 مليون دولار، بعدد أسهم متداولة بلغ 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4398 عقداً.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق اليوم إلى 2983 نقطة، بتراجع نسبته 0.12%.

وبمقارنة أسعار إغلاق 101 شركة جرى تداول أسهمها اليوم مع إغلاقاتها السابقة، سجلت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.68%، فيما تراجع القطاع المالي بنسبة 0.45%، وحقق قطاع الخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.13%.