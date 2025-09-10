ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم الأربعاء ليسجل المؤشر الرئيسي قرب حاجز 34700 نقطة بدعم مشتريات العرب والمصريين.

وفي ختام اليوم، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.83% عند مستوى 34670 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 0.64% عند مستوى 14357.34 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 875.5 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه عبر 93.3 ألف عملية، من خلال التعامل على 219 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 109 سهماً، وتراجعت أسعار 87 سهماً، في حين استقرت أسعار 23 سهماً دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 54.05 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء بصافي قيمة294.2 ألف جنيه و 53.7 مليون جنيه على التوالي.