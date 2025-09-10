قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات اليوم الأربعاء ليسجل المؤشر الرئيسي قرب حاجز 34700 نقطة بدعم مشتريات العرب والمصريين.

وفي ختام اليوم، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.83% عند مستوى 34670 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى  10898 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 0.64% عند مستوى 14357.34 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 875.5 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه عبر 93.3 ألف عملية، من خلال التعامل على 219 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 109 سهماً، وتراجعت أسعار 87 سهماً، في حين استقرت أسعار 23 سهماً دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 54.05 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء بصافي قيمة294.2 ألف جنيه و 53.7 مليون جنيه على التوالي.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة تعاملات المستثمرين تعاملات الأجانب تعاملات العرب والمصريين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

اليمن

إعلام إسرائيلي: طائرات الجيش تقصف الآن أهدافا حوثية في صنعاء

غزة

جهاد حرب: إجراءات أوروبا ضد إسرائيل إيجابية لكنها غير كافية

غزة

محمد مصطفى أبو شامة: الهجوم على الدوحة كشف أن إسرائيل لا تعترف إلا بالقتل

بالصور

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

