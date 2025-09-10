لتنمية الأسرة المصرية.. قومي المرأة ينفذ 34 جلسة دوار في كفر الشيخ

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ عن إطلاق 34 جلسة توعوية "جلسات دوار"، شملت أكثر من 1700 سيدة ورجل، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تأتي هذه الجلسات التي نُفذت بالتعاون مع مديرية الأوقاف، برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفرالشيخ.

وتناولت الجلسات مواضيع حيوية بهدف التوعية بمخاطر الزواج المبكر، وأشكال العنف، وخطورة ختان الإناث، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية.

وفي سياق متصل، يتوجه فرع المجلس بالشكر والتقدير للواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على دعمه المتواصل لمبادرات المجلس التي تهدف لخدمة المجتمع ودعم استقرار الأسرة المصرية.