الكنز | تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المطرية.





تفاصيل القبض علي المتهمين



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية.



علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة والثراء السريع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.