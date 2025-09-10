قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
حوادث

الكنز | تفاصيل معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المطرية.


 

تفاصيل القبض علي المتهمين


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية.


 علي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة والثراء السريع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلين السجن المشدد 5 سنوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

