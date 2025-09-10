لجنة تسيير أعمال جامعة الوادي الجديد الأهلية تبحث الاستعدادات للعام الدراسي

عقدت لجنة تسيير أعمال بجامعة الوادي الجديد الأهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي ، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتناول الاجتماع تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب توفير الأدوات الكتابية والموارد التعليمية، مع تشكيل وحدة IT للدعم الفني لحل أي مشكلات تقنية بشكل فوري. وتجهيز مكتبة للأدوات والورقيات وماكينات التصوير لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ناقشت اللجنة تجهيزات المدن الجامعية وتوفير الإعاشة والصيانة، بالإضافة إلى وضع خطة لتشغيل وسائل مواصلات منتظمة لنقل الطلاب من وإلى الجامعة، بما يسهل انتقالاتهم ويخفف عنهم الأعباء.



واستعرض الاجتماع سبل توفير التأمين الطبي للطلاب بالتعاون مع كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الوادي الجديد

وأكدت اللجنة أن الجامعة تستعد لانطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد، ببيئة تعليمية متكاملة تشمل قاعات ومعامل حديثة، ومدن جامعية مجهزة، وخدمات لوجستية متطورة، إلى جانب بحث تطوير البرامج الأكاديمية بما يجعلها نموذجًا متميزًا للتعليم الجامعي في صعيد مصر.

وأنشئت جامعة الوادى الجديد الأهلية بالقرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2025م، وتسعى الجامعة أن تصبح واحدة من الجامعات الرائده محليا ودوليا في نشر المعرفة، والتميز البحثي، والشراكة المجتمعية المستدامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن إدراج جامعة الوادي الجديد الأهلية ضمن تنسيق الجامعات اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 يُعد نقلة كبيرة في خارطة التعليم الجامعي المصري، حيث تأتي الجامعة ضمن سلسلة من 12 جامعة أهلية جديدة جرى الإعلان عنها مؤخرًا، من بينها جامعات السويس، الأقصر، وعين شمس الأهلية.

وتضم جامعة الوادي الأهلية مجموعة من الكليات وهي كلية الصيدلة، وكلية الطب البيطري، وكلية العلوم، وكلية الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وكلية الكيمياء، وكلية الزراعة، وكلية اللغات والعلوم الإنسانية.