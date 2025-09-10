قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»
مأساة وكيل زراعة القليوبية الأسبق.. معاشى كله للعلاج ومحدش بيسأل عني
إعلام إسرائيلي: الموساد عارض الهجوم في قطر ووصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي»
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
محافظات

لجنة تسيير أعمال جامعة الوادي الجديد الأهلية تبحث الاستعدادات للعام الدراسي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت لجنة تسيير أعمال بجامعة الوادي الجديد الأهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي ، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتناول الاجتماع تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتأكد من جاهزيتها، إلى جانب توفير الأدوات الكتابية والموارد التعليمية، مع تشكيل وحدة IT للدعم الفني لحل أي مشكلات تقنية بشكل فوري. وتجهيز مكتبة للأدوات والورقيات وماكينات التصوير لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ناقشت اللجنة تجهيزات المدن الجامعية وتوفير الإعاشة والصيانة، بالإضافة إلى وضع خطة لتشغيل وسائل مواصلات منتظمة لنقل الطلاب من وإلى الجامعة، بما يسهل انتقالاتهم ويخفف عنهم الأعباء.
 

واستعرض الاجتماع سبل توفير التأمين الطبي للطلاب بالتعاون مع كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الوادي الجديد
وأكدت اللجنة أن الجامعة تستعد لانطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد، ببيئة تعليمية متكاملة تشمل قاعات ومعامل حديثة، ومدن جامعية مجهزة، وخدمات لوجستية متطورة، إلى جانب بحث تطوير البرامج الأكاديمية بما يجعلها نموذجًا متميزًا للتعليم الجامعي في صعيد مصر.

وأنشئت جامعة الوادى الجديد الأهلية بالقرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2025م، وتسعى الجامعة أن تصبح واحدة من الجامعات الرائده محليا ودوليا في نشر المعرفة، والتميز البحثي، والشراكة المجتمعية المستدامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن إدراج جامعة الوادي الجديد الأهلية ضمن تنسيق الجامعات اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 يُعد نقلة كبيرة في خارطة التعليم الجامعي المصري، حيث تأتي الجامعة ضمن سلسلة من 12 جامعة أهلية جديدة جرى الإعلان عنها مؤخرًا، من بينها جامعات السويس، الأقصر، وعين شمس الأهلية.

وتضم جامعة الوادي الأهلية مجموعة من الكليات وهي كلية الصيدلة، وكلية الطب البيطري، وكلية العلوم، وكلية الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وكلية الكيمياء، وكلية الزراعة، وكلية اللغات والعلوم الإنسانية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد استعدادات

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

غرامات

عقوبة ممارسة أنشطة تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم

النائب طارق شكري

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدولية

النائب سامي نصر الله

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه

بالصور

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

