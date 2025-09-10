قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
أخبار العالم

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر
أ ش أ

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد - مصر)، ورشة العمل لبرنامج "مُسرِّع أعمال مصر للنمو ودخول الأسواق" في القاهرة، بهدف دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات العالمية لدخول السوق المصرية.
وذكرت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي - وفق بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الأربعاء/ - أن ست شركات؛ ثلاث منها مصرية واثنتان ألمانيتان، وواحدة مغربية، شاركوا في ورشة العمل على مدار اليومين؛ لمناقشة التحديات الواقعية لنمو السوق في مصر، وكذلك استراتيجيات تطوير السوق، ونماذج التسعير الإقليمية، والتحول التجاري والابتكار، واستقطاب العملاء، ووضع خطط عمل.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الورشة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة الألمانية، من خلال مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، في اطار "المبادرة الخاصة لعمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا" بالتعاون مع GreenTec Capital Partners. 

