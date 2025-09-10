الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعقد ورشة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسعة للتوسع بمصر

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد - مصر)، ورشة العمل لبرنامج "مُسرِّع أعمال مصر للنمو ودخول الأسواق" في القاهرة، بهدف دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات العالمية لدخول السوق المصرية.

وذكرت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي - وفق بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الأربعاء/ - أن ست شركات؛ ثلاث منها مصرية واثنتان ألمانيتان، وواحدة مغربية، شاركوا في ورشة العمل على مدار اليومين؛ لمناقشة التحديات الواقعية لنمو السوق في مصر، وكذلك استراتيجيات تطوير السوق، ونماذج التسعير الإقليمية، والتحول التجاري والابتكار، واستقطاب العملاء، ووضع خطط عمل.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الورشة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة الألمانية، من خلال مشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، في اطار "المبادرة الخاصة لعمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا" بالتعاون مع GreenTec Capital Partners.