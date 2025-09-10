متحدث الخارجية: تنسيق بين الدول العربية والإسلامية لمنع أي تصعيد جديد بالمنطقة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن التشاور العربي مُتواصل بشأن الاعتداء الإسرائيلي بالأمس على الدوحة ومحاولة اغتيال وفد حركة حماس بالدوحة.

التصعيد الإسرائيلي

وأوضح السفير تميم خلاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التصعيد الإسرائيلي يُشكل خطرًا على استقرار المنطقة، وهناك تنسيق على المستوى الإقليمي بين الدول العربية والإسلامية، للتهدئة في المنطقة ومنع أي تصعيد جديد.

مناقشة الاعتداء الإسرائيلي

وأشار متحدث وزارة الخارجية، إلى أنه غدًا سيتم عقد جلسة بمجلس الأمن لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، مؤكدًا أن التنسيق العربي الإسلامي مستمر بشأن الاعتداء والتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.