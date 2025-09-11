قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الأطباء: مصر تتصدر دول العالم في الولادة القيصرية.. مبقاش عندنا احتكاك بالطبيعية

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء
محمد البدوي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن مصر تتصدر دول العالم في معدلات الولادة القيصرية، حيث بلغت نسبتها نحو 72% في عام 2023، موضحًا أنه في السابق كان قسم النساء في المستشفيات العامة والحكومية يقدم متابعة للحمل عبر عيادات متخصصة تعمل على توعية الأم ومتابعة تطور الحمل والحوض، لتحديد ما إذا كانت الولادة طبيعية أو قيصرية.

وأشار نقيب الأطباء، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن المستشفيات الحكومية أصدرت قرارًا بعدم تقديم الولادة مجانًا، ما أثر على سلوك السيدات تجاه اختيار نوع الولادة، مضيفًا أن عيادات متابعة الحمل تقوم بعمل متابعة دورية للولادة لتحديد الطريقة الأنسب، موضحًا أن معدل الولادة في مستشفى عام كان يصل إلى 40-50 ولادة يوميًا، لكنه انخفض إلى 6 حالات فقط يوميًا.

العلاج على نفقة الدولة

وشدد نقيب الأطباء، على أن الولادة حق طبيعي للسيدة، وأن جزءًا من ميزانية العلاج على نفقة الدولة يتم ردها للخزينة العامة، موضحًا أن مضاعفات الولادة القيصرية وتأثيرها السلبي على الأم يعد سببًا رئيسيًا لتوجه السيدات للقيصرية، مؤكدًا أن الحل يكمن في تشجيع الولادة الطبيعية عبر متابعة الأم في المستشفيات الحكومية، ووضع سياسات تقلل من القيصرية وتحمي صحة المرأة.

وتابع: "تدريب الأطباء على الولادة الطبيعية أمر ضروري، إذ إنها فن يحتاج إلى ممارسة أكثر من التعليم النظري"، مشيرًا إلى أن أجهزة قياس نبض الجنين غير متوفرة حاليًا في بعض المستشفيات، وأن الأطباء فقدوا الاحتكاك ببعض خطوات الولادة الطبيعية، مما يستدعي تدريبًا عمليًا لتحسين جودة الرعاية وتقديم الولادة الآمنة للأم والجنين.

أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الولادة القيصرية المستشفيات العامة الدكتور أسامة عبد الحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

لدغات الباعوض

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

تامر فرج

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

بالصور

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد