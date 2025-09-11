نقيب الأطباء: مصر تتصدر دول العالم في الولادة القيصرية.. مبقاش عندنا احتكاك بالطبيعية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن مصر تتصدر دول العالم في معدلات الولادة القيصرية، حيث بلغت نسبتها نحو 72% في عام 2023، موضحًا أنه في السابق كان قسم النساء في المستشفيات العامة والحكومية يقدم متابعة للحمل عبر عيادات متخصصة تعمل على توعية الأم ومتابعة تطور الحمل والحوض، لتحديد ما إذا كانت الولادة طبيعية أو قيصرية.

وأشار نقيب الأطباء، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن المستشفيات الحكومية أصدرت قرارًا بعدم تقديم الولادة مجانًا، ما أثر على سلوك السيدات تجاه اختيار نوع الولادة، مضيفًا أن عيادات متابعة الحمل تقوم بعمل متابعة دورية للولادة لتحديد الطريقة الأنسب، موضحًا أن معدل الولادة في مستشفى عام كان يصل إلى 40-50 ولادة يوميًا، لكنه انخفض إلى 6 حالات فقط يوميًا.

العلاج على نفقة الدولة

وشدد نقيب الأطباء، على أن الولادة حق طبيعي للسيدة، وأن جزءًا من ميزانية العلاج على نفقة الدولة يتم ردها للخزينة العامة، موضحًا أن مضاعفات الولادة القيصرية وتأثيرها السلبي على الأم يعد سببًا رئيسيًا لتوجه السيدات للقيصرية، مؤكدًا أن الحل يكمن في تشجيع الولادة الطبيعية عبر متابعة الأم في المستشفيات الحكومية، ووضع سياسات تقلل من القيصرية وتحمي صحة المرأة.

وتابع: "تدريب الأطباء على الولادة الطبيعية أمر ضروري، إذ إنها فن يحتاج إلى ممارسة أكثر من التعليم النظري"، مشيرًا إلى أن أجهزة قياس نبض الجنين غير متوفرة حاليًا في بعض المستشفيات، وأن الأطباء فقدوا الاحتكاك ببعض خطوات الولادة الطبيعية، مما يستدعي تدريبًا عمليًا لتحسين جودة الرعاية وتقديم الولادة الآمنة للأم والجنين.