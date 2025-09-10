متحدث الصحة: نسب الولادة القيصرية في مصر ارتفعت لـ 72% خلال 2023

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نسب الولادة القيصرية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 51% في عام 2014، ووصلت آخر المعدلات في 2023 إلى 72%، وهو رقم يفوق ذلك في بعض المناطق.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الولادة القيصرية عملية جراحية، وأن النسبة الأكبر من الارتفاع تعود إلى نصيحة مقدم الخدمة (الطبيب) بنسبة 75%، فيما يشكل قرار متلقي الخدمة 25% فقط.

 تكلفة الولادة القيصرية 

وأشار متحدث الصحة، إلى أن متوسط تكلفة الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة لا يقل عن 15 ألف جنيه، بينما تكلفته في مستشفيات وزارة الصحة 4 آلاف جنيه، مقارنة بـ1500 جنيه للولادة الطبيعية، موضحًا أنه رغم ارتفاع الأسعار لا يزال هناك إقبال على الولادة القيصرية.

ونوه متحدث الصحة، بأن خريطة الحل تشمل توعية متلقي الخدمة، وتدريب الأطباء على القواعد الحاكمة للتعامل مع الولادة، مع ضرورة وجود ممرضة مؤهلة بشهادة لمتابعة المرأة، ضمن برنامج معتمد من الاتحاد العالمي للقابلات، لضمان متابعة دورية مع الأم والزوجة.

