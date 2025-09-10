قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

لمتابعة جودة الخدمات.. نائب وزير الصحة يتفقد وحدتين بالخارجة

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وحدتي صحة الأسرة و”55” بالمنيرة في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أداء المنشآت الصحية،

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الجولة بدأت بزيارة وحدة “55”، حيث تفقد نائب الوزير غرفة التطعيمات، وتأكد من توافر مخزون كافٍ من أمصال العقارب والثعابين، وأجهزة قياس ضغط الدم والسكر، والمستلزمات الدوائية للأمراض المزمنة. كما راجع سجلات التردد على الوحدة، وتابع الحالات المسجلة ضمن المبادرات الرئاسية، موجهًا بإنشاء سجل خاص لحالات سرطان الثدي المؤكدة لضمان إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وشملت الزيارة غرفة رعاية الطفل، حيث اطمأن على توافر جميع التطعيمات الأساسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد غرفة التعقيم وسكن الأطباء، وحرص على التواصل المباشر مع الأطقم الطبية للاستماع إلى تحدياتهم، موجهًا بسرعة إصلاح مرافق المياه في سكن الأطباء لتوفير بيئة عمل ملائمة.

وفي السياق ذاته، زار الدكتور عمرو قنديل وحدة صحة الأسرة بالمنيرة، حيث تفقد أقسام الاستقبال والصيدلية، وتأكد من توافر أمصال العقارب والثعابين، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والكواشف الطبية لقياس ضغط الدم والسكر.

واختتم نائب الوزير جولته بالتواصل مع الأطقم الطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات تواجههم، لضمان استمرار تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد وحدات صحية جوله تفقديه

