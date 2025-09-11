قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيطريين تشارك في المؤتمر الدولي الرابع لجمعية تنمية الجاموس

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

شارك الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للجمعية البيطرية المصرية لتنمية الجاموس، والمؤتمر الدولي الأول للجمعية الطبية البيطرية المتقدمة، والذي يعقد تحت عنوان: "التنمية المستدامة ودور التكنولوجيا الذكية في تنمية الثروة الحيوانية".

وأكد الدكتور مجدي حسن، أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة أصبح الأمن الغذائي فيها قضية مهمة جدا تمس استقرار المجتمعات ونموها الاقتصادي، "حيث التغيرات الكبيرة في أنماط الانتاج والاستهلاك"، مشددا على أن "الثروة الحيوانية ركيزة أساسية تدعم الاقتصاد القومي".

يعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي، د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المركز القومي للبحوث د.ممدوح معوض.

كما يقام بإشراف د.خالد عبد الحميد عميد معهد البحوث البيطرية، وبحضور الدكتور جمال عبد الرحيم سوسة، رئيس قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور عبد المحسن همام، رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية البيطرية المصرية لتنمية الجاموس.

وتستمر فعاليات المؤتمر في عرض نتائج البحوث العلمية والتجارب والخبرات المتنوعة في موضوع المؤتمر، للوصول إلي توصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

الأطباء البيطريين الجمعية البيطرية المصرية لتنمية الجاموس الثروة الحيوانية الدكتور مجدي حسن وزير التعليم العالي وزيرة التضامن الاجتماعي المركز القومي للبحوث قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

رئيس الوزراء

مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم

ترشيحاتنا

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

الغندور

البداية السبت.. الغندور يعلن عن تجربة جديدة في تحليل المباريات

مصطفي محمد

محتاجين مجهودك.. إيهاب الكومي يكشف تفاصيل رسالة حسام حسن لمصطفى محمد

بالصور

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد