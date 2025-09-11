البيطريين تشارك في المؤتمر الدولي الرابع لجمعية تنمية الجاموس

شارك الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للجمعية البيطرية المصرية لتنمية الجاموس، والمؤتمر الدولي الأول للجمعية الطبية البيطرية المتقدمة، والذي يعقد تحت عنوان: "التنمية المستدامة ودور التكنولوجيا الذكية في تنمية الثروة الحيوانية".

وأكد الدكتور مجدي حسن، أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة أصبح الأمن الغذائي فيها قضية مهمة جدا تمس استقرار المجتمعات ونموها الاقتصادي، "حيث التغيرات الكبيرة في أنماط الانتاج والاستهلاك"، مشددا على أن "الثروة الحيوانية ركيزة أساسية تدعم الاقتصاد القومي".

يعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي، د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس المركز القومي للبحوث د.ممدوح معوض.

كما يقام بإشراف د.خالد عبد الحميد عميد معهد البحوث البيطرية، وبحضور الدكتور جمال عبد الرحيم سوسة، رئيس قطاع الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور عبد المحسن همام، رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية البيطرية المصرية لتنمية الجاموس.

وتستمر فعاليات المؤتمر في عرض نتائج البحوث العلمية والتجارب والخبرات المتنوعة في موضوع المؤتمر، للوصول إلي توصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع.