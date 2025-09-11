قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
مرأة ومنوعات

هل كتم العطس خطير على الإنسان؟

العطس
العطس
هاجر هانئ

على الرغم من أن خطر كتم العطس ضئيل جدًا، إلا أنه قد يُسبب تمزق طبلة الأذن، أو تمزق الأوعية الدموية السطحية المؤدية إلى العين أو الأنف أو الحلق أو الرقبة، وفي حالات أقل شيوعًا، قد يُسبب كتم العطس تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أو كسورًا في الأضلاع.
يساعد الضغط أثناء العطس على طرد المواد المسببة للحساسية والجراثيم والمواد المهيجة من الجسم،من الأفضل أن تعطس إذا شعرتَ برغبة في العطس، فقط تذكر أن تغطي أنفك وفمك بمنديل ورقي أو بثنية مرفقك.


مخاطر كتم العطسة

1. تمزق طبلة الأذن
تمزق طبلة الأذن هو ثقب في النسيج الفاصل بين الأذن الخارجية والوسطى، إذا ضغطتَ أنفك لكتم العطس، فإنك تدفع الضغط الذي يبحث عن مخرج إلى وجهك، قد يؤدي ضغط أنفك إلى توجيه الضغط عبر قناة استاكيوس، التي تربط الجزء الخلفي من الأنف بالأذن الوسطى، قد تؤدي تغيرات الضغط إلى تمزق طبلة الأذن.
على الرغم من ندرة حدوث ذلك، فإن تمزق طبلة الأذن قد يسبب مضاعفات مثل:
عدوى الأذن المزمنة
فقدان السمع
عدوى في العظم خلف الأذن
الدوار والدوخة


2. عدوى الأذن
يساعد العطس على التخلص من الغبار والجراثيم والعفن ومسببات الحساسية والمهيجات الأخرى من الممرات الأنفية.
من الممكن أن يؤدي العطس المُسبّب لانسداد مجرى الهواء إلى دفع هذه المُهيجات إلى الأذن الوسطى، حيث تُسبب التهابًا. عادةً ما تُسبب التهابات الأذن الحادة ألمًا وامتلاءً في الأذن،قد تزول هذه الالتهابات دون علاج، ولكن قد يُسبب بعضها تمزقًا في طبلة الأذن إذا لم تُعالج.


3. تلف الأوعية الدموية في العينين أو الأنف
قد يؤدي الضغط المتزايد الناتج عن كتم العطس إلى تمزق أحد الأوعية الدموية السطحية في عينك أو أنفك، قد يُسبب تمزق الأوعية الدموية السطحية في عينك احمرارًا في العين أو نزيفًا تحت الملتحمة ، هذه بقعة دموية مؤقتة على عينك.


4. انتفاخ تحت الجلد
يحدث انتفاخ تحت الجلد عند تراكم الهواء تحت الجلد، قد تلاحظ انتفاخات ناعمة على الجلد تُصدر صوت طقطقة عند الضغط عليها، عادةً ما يُسبب كسر عظام الوجه، والصدمات الحادة، والسعال الشديد انتفاخًا تحت الجلد.
ذكر تقرير حالةٍ تفصيليةً لشخصٍ أُصيب بانتفاخٍ تحت الجلد في خده الأيمن بعد كتم عطسة، وأشار المؤلفون إلى أن الشخص كان يعاني من كسرٍ غير معروف في عظم الوجه.


5. تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ
يُطلق أطباء الأنف والأذن والحنجرة على العطسة المكبوتة اسم "عطسة انسداد مجرى الهواء"، وفقًا لما  صرّح به الدكتور كريستوفر تشانغ ، أخصائي الأذن والأنف والحنجرة في ولاية فرجينيا، لمجلة  هيلث . "عندما تبدأ العطسة، يتراكم ضغط كبير في رئتيك، ثم تخرج العطسة فجأةً وبقوة."
يحتفظ جسمك بهذا الضغط عند كتم العطسة، مما قد يُسبب تمزق تمدد الأوعية الدموية الدماغية، هناك نقص في الأبحاث حول كيفية تسبب الضغط المُحتجز الناتج عن كتم العطسة في تمزق تمدد الأوعية الدموية، وجدت إحدى دراسات الحالة أن العطسة القوية تسببت في نزيف دماغي لدى رجل يبلغ من العمر 55 عامًا.
يؤدي تمزق تمدد الأوعية الدموية إلى هذا النوع من النزيف، والذي قد يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه.


6. الكسور
من غير المرجح حدوث ذلك، لكن كتم العطسة قد يُسبب كسرًا، وقد أظهرت تقارير حالات إصابة بعض الأشخاص بكسور في الحنجرة (صندوق الصوت) والمطرقة (عظمة صغيرة في الأذن الوسطى) بعد عطسة قوية.
يمكن أن يتحرك العطس المكتوم في أنحاء الجسم "حسب موضع صمام الضغط"، وفقًا لما صرّح به الدكتور إريك فويجت ، أخصائي الأذن والأنف والحنجرة في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك،  لمجلة هيلث . الشخص الذي يُغلق حلقه لحبس الضغط في صدره يكون أكثر عرضة لكسر الضلع مقارنةً بمن يضغط على أنفه.

كتم العطس

هل يمكن أن يؤدي كتم العطس إلى الإصابة بنوبة قلبية؟


لم يثبت أن كتم العطسة يُسبب نوبة قلبية، قد يؤثر تراكم الضغط بشكل طفيف على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب عند كتم العطسة، من المرجح أن يعود كلاهما إلى طبيعتهما بعد فترة قصيرة، دون أن يؤثر ذلك بشكل خطير على القلب أو الأوعية الدموية.

اتيكيت العطس والسعال

كيفية منع العطس


من الأفضل أن تعطس إذا شعرتَ برغبة في ذلك، يقول الدكتور تشانغ: "النصيحة العامة هي عدم كتم العطسة أبدًا، فقد تحدث أمور سيئة، لا يحدث أي ضرر إذا عطست دون محاولة كتمها". 
تشمل الطرق الأخرى للمساعدة في منع العطس بدلاً من حبسه ما يلي:
تجنب الأطعمة الحارة
لا تستخدم بخاخات الأنف
الحد من تعرضك لمسببات الحساسية ، مثل الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح
تقليل تلوث الهواء وجفاف الهواء قدر الإمكان
ابتعد عن الأضواء الساطعة
المصدر: health
 

العطس كتم العطس خطر كتم العطس مخاطر كتم العطسة طبلة الأذن منع العطس

