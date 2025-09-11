محافظ أسيوط يشهد احتفالية عيد الفلاح الـ73 ويطلق مبادرة "المليون طائر"

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أنه تم الاتفاق مع البنك الزراعي المصري على تنفيذ برامج تدريبية للفلاحين، وإنشاء مدرسة زراعية بمركز الفتح مزودة بصوب زراعية، مع تخصيص حصة للإرشاد الزراعي داخل المدارس الفنية الزراعية، بما يسهم في تأهيل جيل جديد من المزارعين المدربين على أحدث الأساليب.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم/ الخميس/ الاحتفال بالعيد الـ73 للفلاح، الذي نظمته مديرية الزراعة بالتعاون مع الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية بمقر المديرية، إحياءً لذكرى صدور أول قانون للإصلاح الزراعي عام 1952،بحضور قيادات تنفيذية وزراعية، وعدد من الفلاحين والمزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية.



أعلن محافظ أسيوط - خلال كلمته - عن إطلاق مسابقة لاختيار أعلى إنتاجية وأفضل محصول على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بهدف تشجيع الفلاحين على التميز ورفع مستوى الإنتاج الزراعي، كما دعا المزارعين إلى التوسع في استخدام الميكنة ونظم الري الحديث، للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى دور أسيوط في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، وتميزها في إنتاج وتصدير الرمان.



وكشف المحافظ عن مباحثاته مع مسئولي شركة "أبو قير للأسمدة" لإنشاء مصنع بالمحافظة لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، إلى جانب الاتفاق مع مسئولي شركة حلوان للأسمدة لإنشاء مراكز للتجميع والتعبئة، مؤكدًا أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية الفلاحين، لافتاً إلى الجهود المبذولة في مواجهة حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية بالتعاون مع الجهات المعنية.



واختتم هشام أبو النصر كلمته بالإعلان عن مبادرة "المليون طائر" لإحياء بيت الفلاح من خلال إنشاء أبراج للحمام ومزارع للبط والأوز والدواجن ومناحل العسل، مع تكليف الإرشاد الزراعي بتدريب المزارعين على هذه الأنشطة وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، أن المحافظة تشهد جهوداً لتطوير التكتلات الزراعية في مجالات النباتات العطرية والرمان وتربية النحل والدواجن، موجهاً شكره للمحافظ على دعمه المتواصل للفلاحين.



وعلى هامش الاحتفال، تفقد المحافظ معرض المنتجات الزراعية الذي ضم الرمان الطازج والمصنعات الغذائية من الرمان والطماطم المجففة، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج والمخصبات الزراعية بأسعار مدعمة.